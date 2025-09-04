Σημαίες κυμάτισαν μεσίστιες στη Λισαβόνα την Πέμπτη, μετά το τραγικό δυστύχημα στο δημοφιλές τουριστικό τελεφερίκ, που στοίχισε τη ζωή τουλάχιστον 17 ανθρώπων και τραυμάτισε άλλους 21. Οι πορτογαλικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ οι δύο εναπομείνασες γραμμές του δικτύου σταμάτησαν για επιθεώρηση.

Βίντεο από το σημείο έδειχνε το παραμορφωμένο κιτρινωπό όχημα του τελεφερίκ να έχει εκτροχιαστεί πάνω σε κτίριο, λίγα μέτρα από άλλο βαγόνι. Η γραμμή Γκλόρια, που λειτουργεί από το 1885 και μεταφέρει περίπου 3 εκατομμύρια επιβάτες τον χρόνο, συνδέει το κέντρο της Λισαβόνας με το Bairro Alto, γνωστό για τη νυχτερινή ζωή του.

Ο επικεφαλής του συνδικάτου Fectrans, Manuel Leal, δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι είχαν αναφέρει προβλήματα με την τάση του καλωδίου έλξης που δυσκόλευε το φρενάρισμα, χωρίς όμως να είναι ακόμη σαφές αν αυτό προκάλεσε το δυστύχημα. Η εταιρεία δημοσίων μεταφορών Carris τόνισε ότι όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης τηρούνταν κανονικά.

🔴PORTUGAL🇵🇹| #Tragedy in #Lisbon : the derailment of the #GloriaFunicular, a popular tourist attraction in the Capital left at least 15 dead and several injured on Wednesday, Sept 3. The machine, which can carry up to 42 people, is more than a century old, having opened in 1885. pic.twitter.com/xSCK4E81S8 — Nanana365 (@nanana365media) September 3, 2025

Μεταξύ των θυμάτων φέρεται ότι είναι και ξένοι υπήκοοι, ενώ τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι μία οικογένεια τριών ατόμων, από τη Γερμανία, ήταν ανάμεσά τους, με τον πατέρα νεκρό και το παιδί 3 ετών να τραυματίζεται ελαφρά.

Το δυστύχημα προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό 21 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται τουλάχιστον 11 ξένοι, από τους οποίους δύο είναι Γερμανοί, δύο Ισπανοί, μία Γαλλίδα, ένας Ιταλός, ένας Ελβετός, ένας Καναδός, ένας Κορεάτης, ένας Μαροκινός κι ένας πολίτης του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών, ο αριθμός των τραυματιών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται.

Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας, χαρακτήρισε το πολύνεκρο δυστύχημα ως «μια τραγωδία που δεν είχε συμβεί ποτέ στην πόλη μας», αναδεικνύοντας τη σημασία του τελεφερίκ για την ταυτότητα της πόλης και τονίζοντας την ανάγκη για πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η κοινωνία της Πορτογαλίας θρηνεί για τα θύματα μιας πρωτοφανούς τραγωδίας που καθήλωσε το έθνος και κινητοποίησε σημαντικά τη διεθνή προσοχή.

Portugal: 15 people died and 18 were injured in an accident involving the famous Gloria funicular in Lisbon, which derailed and overturned. According to the Portuguese newspaper Observador, the railway’s suspension cable broke, causing the train to lose control and crash into a… pic.twitter.com/Q5qYlMnDe3 — F̳̿͟͞l̳̿͟͞i̳̿͟͞c̳̿͟͞k̳̿͟͞ ™ (@Flick1_) September 4, 2025

Πηγή: Reuters