«Βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ζωών που προκλήθηκε από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Gloria στη Λισαβόνα.

Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους αγαπημένους τους.

Σε αυτή τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της στον λαό και την κυβέρνηση της Πορτογαλίας».

Αυτό αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X, με αφορμή το τραγικό δυστύχημα, στη Λισαβόνα.