Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 20 τραυματίστηκαν όταν το εμβληματικό τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα εκτροχιάστηκε και συνετρίβη την Τετάρτη, σύμφωνα με την αστυνομία, όπως μετέδωσε το CNN Portugal.

⚡️BREAKING: Lisbon’s iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória, has derailed, at least 20 victims. pic.twitter.com/YSkspUYh8W — The World Times (@worldtimes4u) September 3, 2025

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Λισαβόνας και της Δημόσιας Ασφάλειας, οι οποίες συντονίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και διερεύνησης των αιτίων του ατυχήματος.

Το Elevador da Glória, το οποίο μπορεί να μεταφέρει έως και 43 επιβάτες, αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή και εμβληματικά αξιοθέατα της πορτογαλικής πρωτεύουσας, προσελκύοντας καθημερινά εκατοντάδες τουρίστες.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Higher quality footage of the derailment of Lisbon’s iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória. https://t.co/xcUYeVX5cf pic.twitter.com/ykUEubs7Vf — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 3, 2025

Πηγή:CNN Portugal