Η Πορτογαλία βρίσκεται σε περίοδο εθνικού πένθους, έπειτα από τον τραγικό εκτροχιασμό του εμβληματικού τελεφερίκ της Λισαβόνας, που σημειώθηκε σε μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές της πόλης. Το τραγικό δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, ενώ 18 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία και διεθνή συγκίνηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών, ο αριθμός των τραυματιών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται. Η πορτογαλική δικαιοσύνη έχει ήδη εκκινήσει επίσημη διαδικασία διερεύνησης των αιτίων του δυστυχήματος, μετά την «ανατροπή του βαγονιού του διάσημου τελεφερίκ Γκλόρια», το οποίο συνδέει την κεντρική πλατεία Ρόσιο με τις περιοχές Μπάιρο Άλτο και Πρίντσιπε Ρεάλ.

Οι πρώτες εικόνες και οι αντιδράσεις

Σοκαριστικές εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν το τελεφερίκ σε πλήρη καταστροφή, έχοντας πέσει πάνω σε τοίχο και τυλιχθεί σε σύννεφο καπνού. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το όχημα «δεν κατάφερε να πάρει τη στροφή στο κάτω μέρος του δρόμου», με αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό και την πρόσκρουση.

Σε μικρή απόσταση παρατηρείται ένα ακόμα τελεφερίκ, που έχει σταματήσει, ενώ περαστικοί, εμφανώς συγκλονισμένοι, παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τόπο του ατυχήματος.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όπως ανακοίνωσε ο Τιάγκο Αουγκούστο, υπεύθυνος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών, «όλα τα θύματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια» της σύγκρουσης που έγινε λίγο μετά τις 18:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδας). Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται και τουρίστες, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί ακόμα οι εθνικότητές τους.

Το τελεφερίκ Γκλόρια, ιστορικό μέσο μεταφοράς που εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες της Λισαβόνας, μπορεί να μεταφέρει γύρω στους σαράντα επιβάτες –οι μισοί από τους οποίους όρθιοι– παραμένοντας δημοφιλές κυρίως στους τουρίστες της πόλης.

Αντίδραση αρχών και τοπικής κοινωνίας

Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας, χαρακτήρισε το πολύνεκρο δυστύχημα ως «μια τραγωδία που δεν είχε συμβεί ποτέ στην πόλη μας», αναδεικνύοντας τη σημασία του τελεφερίκ για την ταυτότητα της πόλης και τονίζοντας την ανάγκη για πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η κοινωνία της Πορτογαλίας θρηνεί για τα θύματα μιας πρωτοφανούς τραγωδίας που καθήλωσε το έθνος και κινητοποίησε σημαντικά τη διεθνή προσοχή.