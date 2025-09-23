Ο Γάλλος επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, Ουσμάν Ντεμπελέ, κατέκτησε χθες το βράδυ το βραβείο της Χρυσής Μπάλας για το 2025, «κλείνοντας» με τον καλύτερο τρόπο μια εντυπωσιακή για αυτόν χρονιά, σε ατομικό αλλά και συλλογικό επίπεδο, αφού σημειώσε 35 γκολ και μοίρασε 16 ασίστ την περσινή σεζόν, ενώ με την φανέλα της γαλλικής ομάδας κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας, το Πρωτάθλημα Γαλλίας, το UEFA Champions League και το UEFA Super Cup, όντας ο πρωταγωνιστής σε αυτή την «μαγική» χρονιά των «Παριζιάνων».

Επίσης, έγινε ο μόλις 10ος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου που κατάφερε να έχει στην κατοχή του τα εξής βαρύτιμα τρόπαια. Το Παγκόσμιο Κύπελλο, το UEFA Champions League και την Χρυσή Μπάλα.

Ποιος είναι όμως ο νέος κάτοχος της Χρυσής Μπάλας; Που έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά «βήματα»;

O Ουσμάν Ντεμπελέ γεννήθηκε στις 15 Μαΐου του 1997, στην πόλη Βερνόν της Γαλλίας. Και οι δύο του γονείς κατάγονται από την Αφρική, η μητέρα του από την Μαυριτανία αλλά και την Σενεγάλη, με τον πατέρα του να κατάγεται από το Μάλι.

Η πρώτη του «συνάντηση» με το ποδόσφαιρο έγινε στις ακαδημίες της ομάδας Εβρέ από το 2004 έως το 2010, στις οποίες γρήγορα έδειξε τις ικανότητες του, πριν κάνει το «μεγάλο βήμα» για τις ακαδημίες της ομάδας της Ρεν, ομάδα που η επαγγελματική της ομάδα αγωνίζεται μέχρι και σήμερα στην πρώτη κατηγορία του Γαλλικού Πρωταθλήματος.

Από εκεί ο Ντεμπελέ συνεχώς εντυπωσίαζε με τις ικανότητες τους ανθρώπους της Ρεν με αποκορύφωση τα 13 γκολ σε 18 αγώνες για την δεύτερη ομάδα της Ρεν, κάτι που έκανε την πρώτη ομάδα να τον καλέσει στο ρόστερ της για την σεζόν 2015-16, στην νεαρή ηλικία των 18 ετών.

Η «τρομερή» πρώτη επαγγελματική χρονιά

Στις 6 Νοεμβρίου του 2015, ο Ντεμπελέ κάνει το ντεμπούτο του με την Ρεν ενάντια στην Ανζέ, μπαίνοντας ως αλλαγή κοντά στο τέλος του αγώνα. Μόλις λίγες μέρες μετά, ο Ντεμπελέ πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με την πρώτη ομάδα ενάντια στην Μπορντό. Στις 6 Μαρτίου του 2016, ο μόλις 18χρονος Ντεμπελέ πετυχαίνει το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του ενάντια στην Ναντ.

Τελειώνει την σεζόν με 12 γκολ σε 29 εμφανίσεις, με τις Μάντσεστερ Σίτι, την τότε πρωταθλήτρια Αγγλίας Λέστερ και την γερμανική Μπορούσια Ντόρτμουντ να «παλεύουν» για την υπογραφή του. Η Ντόρτμουντ είναι αυτή που καταφέρνει να τον φέρει στην Γερμανία, δίνοντας στην Ρεν το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Καλύτερος «Ρούκι» στην Bundesliga και η μεγάλη μεταγραφή

Το ντεμπούτο του Ντεμπελέ με την Ντόρτμουντ ήρθε στις 14 Αυγούστου του 2016 ενάντια στην μεγάλη αντίπαλο Μπάγερν Μονάχου για το Γερμανικό Σούπερ Καπ, ένας αγώνας στον οποίο οι «Βαυαροί» επικράτησαν με 2-0. Το πρώτο του γκολ για την γερμανική ομάδα το πέτυχε ενάντια στην Βόλφσμπουργκ στις 20 Σεπτεμβρίου, σε μια νίκη της ομάδας του με 5-1. Το πρώτο του «ευρωπαϊκό» γκολ το «βάζει» σε ένα ματς για τους ομίλους του UEFA Champions League, ενάντια στην Λέγκια Βαρσοβίας, σε ένα εκπληκτικό ματς στο οποίο επιτεύχθηκαν συνολικά 12 γκολ σε μόλις 90 λεπτά, με την Ντόρτμουντ να κερδίζει το ματς με το τελικό σκορ να δείχνει 8-4.

Οι «μεγάλες» όμως στιγμές του Ντεμπελέ ήρθαν στο Κύπελλο Γερμανίας, το οποίο κατέκτησε το 2017, στο οποίο «πρωταγωνίστησε». Στις 26 Απριλίου του 2017, ο Γάλλος παίρνει την «εκδίκηση» του από την ομάδα της Μπάγερν, ανατρέποντας μέσα σε πέντε λεπτά το 2-1 της Μπάγερν σε 2-3, δίνοντας ασίστ στον Ομπαμπεγιάνγκ στο 69ο λεπτό, ενώ μόλις 5 λεπτά μετά, ο Γάλλος πέτυχε το γκολ που οδήγησε την Ντόρτμουν στο τελικό της διοργάνωσης.

Η Ντόρτμουντ κατέκτησε ενάντια στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης το Κύπελλο Γερμανίας, με τον Ντεμπελέ να «βρίσκει» δίχτυα στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ ο Ομπαμεγιάνγκ «σφράγισε» την κατάκτηση του τροπαίου διαμορφώνοντας το τελικό 1-2.

Σε 50 αγώνες ο Ντεμπελέ πέτυχε 10 γκολ και μοίρασε 21 ασίστ κάνοντας την Ευρώπη να «παραμιλάει» για αυτόν,ενώ επίσης κατέκησε το βραβείο του καλύτερου «Ρούκι» της Bundesliga, με την Μπαρτσελόνα του Λιονέλ Μέσι να τον αποκτά για το ποσό των 105 εκατομμυρίων ευρώ τον Αύγουστο του 2017.

Ο Ντεμπελέ στην Μπαρτσελόνα και οι πολλαπλοί τραυματισμοί που τον οδήγησαν στην έξοδο από την ομάδα

Η «θητεία» του Ουσμάν Ντεμπελέ στην Μπαρτσελόνα δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κάτι άλλο εκτός από «επεισοδιακή» Ενώ η εικόνα του στο γήπεδο δεν ήταν κακή, οι πολλαπλοί τραυματισμοί που τον ταλαιπώρησαν αλλά και οι συνήθειες του «έξω» από το γήπεδο έχουν αφήσει μια «περίεργη» εικόνα για τον Γάλλο σταρ στους οπαδούς των Καταλανών.

Οι τραυματισμοί ξεκίνησαν νωρίς, με τον Ντεμπελέ να «μένει» εκτός δράσης για 4 μήνες σε έναν αγώνα ενάντια στην Χετάφε. Χρειάστηκαν περίπου 7 μήνες για να καταφέρει ο Γάλλος να σκοράρει με την φανέλα των Καταλανών, αφού σκόραρε στις 14 Μαρτίου του 2018 ενάντια στην Τσέλσι σε αγώνα για τους«16» του UEFA Champions League.

Παρ’όλα αυτά ο Ντεμπελέ κατέκτησε το πρώτο «Νταμπλ» της καριέρας του, αφού οι Καταλανοί κατέκτησαν και το Κύπελλο Ισπανίας, αλλά και το Πρωτάθλημα της χώρας.

Η δεύτερη σεζόν του Ντεμπελέ ήταν σίγουρα καλύτερη από την πρώτη, αφού ήταν από τους παίκτες «κλειδιά» της ομάδας που κατέκτησε για άλλη μια φορά το ισπανικό Πρωτάθλημα. Πέτυχε αρκετά σημαντικά γκολ ενώ ήταν ένας από τους συνήθεις ύποπτους για την βασική ενδεκάδα της Μπαρτσελόνα, με τον τότε προπονητή της, Ερνέστο Βαλβέρδε, να δηλώνει. «Ο Ντεμπελέ φέτος βοήθησε πάρα πολύ, έβαλε 14 γκολ, έπαιξε στο επίπεδο που πραγματικά βρίσκεται».

Τα επόμενα χρόνια για τον Γάλλο επιθετικό ήταν αρκετά δύσκολα, καθώς ταλαιπωρήθηκε από πάρα πολλούς τραυματισμούς. Υπήρξε μάλιστα περίοδος που ο Ντεμπελέ είχε να σκοράρει για τους Καταλανούς για πάνω από έναν ολόκληρο χρόνο, συγκεκριμένα για 380 μέρες. Οι τραυματισμοί που τον ταλαιπώρησαν περισσότερο από όλους ήταν αυτοί που υπέστη στον μηρό του, καθώς τον άφηναν εκτός αποστολής για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Κατάφερε να διακριθεί όμως την σεζόν 2021-22, καθώς κατέκτησε το βραβείο του καλύτερου πασέρ της La Liga, καθώς «μοίρασε» 13 ασίστ.

Συνολικά την φανέλα των Καταλανών ο Γάλλος την φόρεσε σε 185 αγώνες, πετυχαίνοντας με αυτή 40 γκολ και μοιράζοντας 41 τελικές πάσες.

Το καλοκαίρι του 2023 η «περιπετειώδης» θητεία του στην Μπαρτσελόνα «έλαβε τέλος» καθώς η Παρί Σεν Ζερμέν τον απέκτησε έναντι του ποσού των 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρί Σεν Ζερμέν, «Τρεμπλ» και κορυφαίος παίκτης του κόσμου

Η μέχρι στιγμής παρουσία του για την ομάδα της Παρί Σεν Ζερμέν είναι απολύτως επιτυχημένη. Υπό την καθοδήγηση του Λουίς Ενρίκε ο Ντεμπελέ έχει φτάσει στην καλύτερη φάση της καριέρας του, κάνοντας τις ίσως δύο πιο παραγωγικές σεζόν του, με αποκορύφωση αυτή που μόλις μας πέρασε.

Η πρώτη του σεζόν στην Γαλλία «είδε» τον Ντεμπελέ να κατακτά το γαλλικό «Νταμπλ» ενώ κατάφερε να πάρει μια μικρή «εκδίκηση» από την Μπαρτσελόνα, αποκλείοντάς την από τους «8» του UEFA Champions League, προκαλώντας έντονες αντιδράσης για τους πανηγυρισμούς του και την συμπεριφορά του κατά την διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα στο «Camp Nou» στον οποίο σκόραρε και οι «Παριζιάνοι» κέρδισαν με συνολικό σκορ 1-4.

Όμως η καλύτερη σεζόν του 28χρονου Γάλλου ήταν η σεζόν που μόλις μας πέρασε, που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας από τον ίδιο, καθιστώντάς τον και επίσημα πλέον ως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στον κόσμο.

Στην σεζόν ο Ντεμπελέ πέτυχε 35 γκολ και έδωσε 16 ασίστ, ενώ ήταν ο καλύτερος παίκτης των «Παριζιάνων» μέσα στην χρονιά, στην οποία η ομάδα κατέκτησε το πρώτο UEFA Champions League της ιστορίας της, αλλά και το Κύπελλο Γαλλίας όπως και την Ligue 1, ολοκληρώνοντας το πρώτο «Τρεμπλ» της γαλλικής ομάδας. Αυτό ήταν το πρώτο UEFA Champions League και για τον Γάλλο επιθετικό και η κατάκτησή του «κλείδωσε» τον ίδιο ως το απολύτο φαβορί για την Χρυσή Μπάλα, την οποία φυσικά απέκτησε και αυτό το βραβείο, τον καθιστά αυτή τη στιγμή ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή στον κόσμο.

Συνολικά μέχρι στιγμής στην Παρί Σεν Ζερμέν ο Ουσμάν Ντεμπελέ έχει αγωνιστεί σε 99 αγώνες έχοντας πετύχει 43 γκολ και έχοντας μοιράσει 32 ασίστ.

Εθνική Γαλλίας

O Ντεμπελέ έχει φορέσει την φανέλα της Εθνικής Γαλλίας 57 φορές και έχει πετύχει 7 γκολ και έχει δώσει 4 ασίστ, ενώ έχει κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018 στην Ρωσία, μην έχοντας χρησιμοποιηθεί στον τελικό ενάντια στους Κροάτες. Έχει δύο δεύτερες θέσεις με την Γαλλία σε μεγάλες διοργανώσεις στο Euro 2020 στο οποίο είχε τραυματιστεί και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο οποίο η Γαλλία ηττήθηκε στα πέναλτι από την Αργεντινή στον «τελικό του αιώνα» με τον Ντεμπελέ να ξεκινάει τον αγώνα ως βασικός ωστόσο να μην είναι καλός σε αυτόν, αφού έκανε το πέναλτι στον Ανχέλ Ντι Μαρία με το οποίο ο Λιονέλ Μέσι «άνοιξε» το σκορ του αγώνα, αναγκάζοντάς τον προπονητή του, Ντιντιέ Ντεσάν, να τον κάνει αλλαγή στο 41ο λεπτό του μεγάλου τελικού.