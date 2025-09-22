Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα έχει εκπρόσωπο στην τελετή της «Χρυσής Μπάλας» για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με το ισπανικό ΜΜΕ, Cope.

Η διαφορά της περσινής απόφασης της διοίκησης των “Μερένχες” συγκριτικά με την περσινή είναι ότι φέτος οι παίκτες της ομάδας μπορούν να βρίσκονται στην τελετή απονομής, ενώ πριν από 12 μήνες η δοιήκηση είχε αποφάσισει να μην παρευρεθεί ουδείς, λόγω της κατάκτησης της «Χρυσής Μπάλας» από τον ισπανό Ρόντρι της Μάντσεστερ Σίτι, αντί του Βραζιλιάνου Βινίσιους της “Βασίλισσας.”

Η απόφαση ισχύει μόνο για τα στελέχη της ισπανικής ομάδας, τα οποία δεν θα βρίσκονται στην τελετή.

Η απονομή της «Χρύσης Μπάλας» θα λάβει χώρα στις 21.40 το βράδυ, με τον Ουσμάν Ντεμπελέ της Παρί-Σεν Ζερμέν και τον Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα να είναι τα μεγαλύτερα φαβορί για την κατάκτησή της.