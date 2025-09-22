Ο σταρ της Παρί Σαιν Ζερμέν Ουσμάν Ντεμπελέ είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη για το 2025 κατακτώντας για πρώτη φορά στην καριέρα του την Χρυσή Μπάλα.

Ο Γάλλος επιθετικός ήταν το μεγάλο φαβορί και πάλευε με τους δυο αστέρες της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ και Ραφίνια, για το πολυπόθητο τρόπαιο, το οποίο κέρδισε στην σχετική ψηφοφορία. Σκοράροντας 35 γκολ και με 16 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ο Ντεμπελέ αποτέλεσε τον καταλύτη πίσω από μια ιστορική σεζόν για την Παρί Σεν Ζερμέν που ολοκληρώθηκε με τρεμπλ.

Παρά το γεγονός μάλιστα πως ο αναβληθέν αγώνας της Παρί με τη Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ» συνέπεσε χρονικά με την τελετή βράβευσης στο Παρίσι, ο Ντεμπελέ έδωσε κανονικά το «παρών» στην εκδήλωση καθώς ταλαιπωρείται ακόμα με πρόβλημα τραυματισμού που τον είχε θέσει ούτως ή άλλως εκτός αποστολής.