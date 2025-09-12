Ο Μαξ Φερστάπεν έχει δείξει και στο παρελθόν την αγάπη του για το ποδόσφαιρο, αφού βρίσκεται συχνά στο «Philips Stadium», για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του Αϊντχόφεν. Σε συνέντευξη του στην ισπανική εφημερίδα «Mundo Deportivo», ο Ολλανδός μίλησε με θαυμασμό για τον νεαρό «αστέρα» της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ.

«Αυτό που κάνει είναι εντυπωσιακό για την ηλικία του, έτσι δεν είναι; Είναι απίστευτο. Ακούστε, είναι αλήθεια ότι η Χρυσή Μπάλα πρέπει να απονέμεται στους καλύτερους. Αλλά ειλικρινά, τώρα, μετά την εποχή του Λιονέλ Μέσι και του Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν υπάρχει σαφής νικητής, τουλάχιστον για εμένα. Κανένας παίκτης δεν είναι πραγματικά μπροστά από τους άλλους αυτήν την στιγμή. Αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Λαμίν Γιαμάλ θα κερδίσει την «Χρυσή Μπάλα» τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Φερστάπεν.

Ο 27χρονος πιλότος της Red Bull Racing και ο 18χρονος ποδοσφαιριστής των «μπλαουγκράνα», μοιράζονται αρκετά κοινά. Τόσο ο Φερστάπεν, όσο και ο Γιαμάλ, εντυπωσίασαν από νεαρή ηλικία στη Formula 1 και στο ποδόσφαιρο αντίστοιχα.

Ντεμπούτο και ρεκόρ από νεαρή ηλικία

Ο «Σούπερ Μαξ» στο Γκραν Πρι της Αυστραλίας το 2015, έγινε ο νεότερος πιλότος που ξεκίνησε σε αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, σε ηλικία 17 ετών και 166 ημερών. Τότε βρισκόταν στην Toro Rosso, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Ζεμέ Αλγκουερσαρί για δύο χρόνια.

Κάτι παρόμοιο κατόρθωσε και ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο Ισπανός μεγάλωσε μέσα από τις τάξεις των νέων της Λα Μάσια και γρήγορα θεωρήθηκε ως μία από τις καλύτερες προοπτικές της ακαδημίας. Πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στις 29 Απριλίου 2023, ως αλλαγή στο 83ο λεπτό, στη νίκη με 4–0 εναντίον της Ρεάλ Μπέτις.

Έγινε έτσι, ο νεότερος παίκτης που κατάφερε να συμμετάσχει στην ομάδα ανδρών της Μπαρτσελόνα, σε ηλικία 15 ετών, εννέα μηνών και 16 ημερών. Άφησε πίσω του τον Άνσου Φάτι, που αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε ηλικία 15 ετών, 11 μηνών και πέντε ημερών.

Οι «μπέμπηδες» της κορυφής

Το 2016 και στο Γκραν Πρι της Ισπανίας ο Φερστάπεν έγινε ο νεότερος οδηγός που ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, σε ηλικία 17 ετών και 193 ημερών, «εκθρονίζοντας» τον Σεμπάστιαν Φέτελ.

Ο Ολλανδός κατέκτησε το πρωτάθλημα οδηγών της Formula 1 το 2021, σε ηλικία 24 ετών και 73 ημερών. Αποτελεί τον 4ο νεότερο πρωταθλητή, πίσω από τους Σεμπάστιαν Φέτελ το 2010 (23 ετών και 133 ημερών), Λιούις Χάμιλτον το 2008 ( 23 ετών και 300 ημερών) και Φερνάντο Αλόνσο το 2005 (24 ετών και 57 ημερών).

Από την άλλη πλευρά, ο Γιαμάλ έχει «σπάσει» αρκετά ρεκόρ. Στις 08 Οκτωβρίου του 2023, έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της La Liga, σε ηλικία 16 ετών και 87 ημερών. Αποτελεί τον πρώτο παίκτη που κατέκτησε δύο φορές το ισπανικό πρωτάθλημα, πριν γίνει 18 ετών.

Επίσης, έγινε ο νεότερος παίκτης που φτάνει τις 50 νίκες στη La Liga, σε ηλικία 17 ετών και 283 ημερών. Τέλος σε ηλικία 15 ετών και 305 ημερών, έγινε ο νεότερος παίκτης που κατακτά το ισπανικό πρωτάθλημα.

Οι δύο αθλητές, μπορεί να μην έχουν ακολουθήσει διαφορετικές πορείες στον αθλητισμό, αλλά έχουν ένα κοινό. Από νεαρή ηλικία το «άστρο» τους… έλαμπε φωτεινό.