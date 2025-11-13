Ο Λιονέλ Μέσι φιλοξενήθηκε πρόσφατα από το δημοφιλές προφίλ «433» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κλήθηκε να απαντήσει σε διάφορα διλήμματα.

Ο «Pulga» αποκάλυψε πως θα προτιμούσε να σηκώσει ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο παρά να κερδίσει άλλη μία Χρυσή Μπάλα.

Όταν του ζητήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στους καιρούς, ο Μέσι επέλεξε τον ήλιο της Βαρκελώνης αντί για τον καιρό του Μαϊάμι. Τονίστηκε επίσης πως στο μέλλον θα ήθελε να κατέχει μια ομάδα, αντί να βρίσκεται στον πάγκο ως προπονητής.