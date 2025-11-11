Στη Βαρκελώνη ένα νεαρό ζευγάρι έζησε μία βραδιά που θα του μείνει αξέχαστη. Το αγόρι φέρεται να ζήτησε από την κοπέλα να γίνει το ταίρι του, όταν ξαφνικά ένας απρόσμενος επισκέπτης διέκοψε την στιγμή. Αυτός δεν ήταν άλλος από τον… Λιονέλ Μέσι!

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στο TikTok από τον χρήστη @nilitus28, δείχνει τη στιγμή που η κοπέλα, κρατώντας μια ανθοδέσμη με μωβ λουλούδια, καταγράφει την πρόταση του συντρόφου της. Όλα κυλούν γλυκά και ήρεμα, μέχρι που… πίσω τους περνά αδιάφορα ο Λιονέλ Μέσι, περπατώντας χαλαρός στους δρόμους της πόλης.

Για λίγα δευτερόλεπτα κανείς δεν αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Κι όταν τελικά το ζευγάρι γυρίζει να δει ποιος πέρασε από δίπλα τους, οι αντιδράσεις τους είναι ανεκτίμητες. Απόλυτο σοκ, γέλιο και απίστευτη αμηχανία μπροστά στον Αργεντίνο θρύλο!

Το βίντεο συνοδεύτηκε από τη λεζάντα: «Της ζητάς να τα φτιάξετε στις 9/11 με μια μωβ ανθοδέσμη… και εμφανίζεται ο Μέσι για να κάνει τη στιγμή αξέχαστη». Σε λίγες ώρες το βίντεο έγινε viral, με δεκάδες χιλιάδες προβολές και οι χρήστες σχολίασαν πως «ούτε σε όνειρο δεν το πιστεύεις», ενώ κάποιοι έγραψαν χαριτολογώντας: «Αν εμφανιστεί ο Μέσι, το “ναι” είναι υποχρεωτικό!»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 433 (@433)

Ο Μέσι έχει την αγάπη και τον σεβασμό των περισσότερων φίλων του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο, αλλά το βράδυ της Κυριακής 09/11 στη Βαρκελωνή, «έκλεψε» και τις καρδιές ενός… ερωτευμένου ζευγαριού!