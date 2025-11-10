Ο Λιονέλ Μέσι έκανε μια ξεχωριστή επίσκεψη στο νέο «Καμπ Νόου», αναβιώνοντας μνήμες από την εποχή που καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Ο Αργεντινός σταρ φωτογραφήθηκε στον ανανεωμένο ναό της Μπαρτσελόνα και μοιράστηκε τη χαρά του μέσω των social media.

Στην ανάρτησή του, ο Μέσι έγραψε χαρακτηριστικά: «Χθες το βράδυ επέστρεψα σε ένα μέρος που μου λείπει με όλη μου την ψυχή. Ένα μέρος όπου ήμουν πολύ χαρούμενος και εσείς οι οπαδοί με κάνατε να νιώσω τον πιο χαρούμενο άνθρωπο στον κόσμο. Ελπίζω μια μέρα να επιστρέψω και όχι μόνο για να πω αντίο».

Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια έντονα συναισθηματική στιγμή για τον Αργεντινό σούπερ σταρ, ο οποίος συνεχίζει να διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την ομάδα που τον καθιέρωσε και τους φιλάθλους της, που τον λάτρεψαν και τον ακολουθούν πιστά ακόμη και σήμερα.