Ο Λιονέλ Μέσι συμπεριλαμβάνεται στην κορυφαία ενδεκάδα του φετινού MLS, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την εξαιρετική του απόδοση με την Ίντερ Μαϊάμι. Ο Αργεντινός θρύλος, με 29 γκολ και 19 ασίστ φέτος, ήταν αδύνατο να λείπει από την κορυφαία ομάδα του αμερικανικού πρωταθλήματος.
Η ενδεκάδα για τη φετινή σεζόν του MLS αποτελείται από παίκτες που εκπροσωπούν επτά διαφορετικές χώρες, με έξι εξ αυτών να βρίσκονται για πρώτη φορά στην καλύτερη ενδεκάδα της διοργάνωσης. Ο Μέσι, μαζί με άλλους σημαντικούς ποδοσφαιριστές, σαρώνει τη λίστα, ενώ οι Φιλαδέλφεια Γιούνιον και Βανκούβερ Γουάιτκαπς ξεχωρίζουν με δύο παίκτες η κάθε μία.
Η κορυφαία ενδεκάδα του MLS για φέτος:
Τερματοφύλακας: Ντέιν Σεν Κλερ (Μινεσότα Γιουνάιτεντ)
Αμυντικοί: Τρίσταν Μπλάκμον (Βανκούβερ Γουάιτκαπς), Άλεξ Φρίμαν (Ορλάντο Σίτι), Γιάκομπ Γκλέσνες (Φιλαδέλφεια Γιούνιον), Κάι Βάγκνερ (Φιλαδέλφεια Γιούνιον)
Μέσοι: Σεμπάστιαν Μπερχάλτερ (Βανκούβερ Γουάιτκαπς), Εβάντερ (Σινσινάτι), Κριστιάν Ρολντάν (Σιάτλ Σάουντερς)
Επιθετικοί: Ντενίς Μπουάνγκα (LAFC), Άντερς Ντράιερ (Σαν Ντιέγκο), Λιονέλ Μέσι (Ίντερ Μαϊάμι)