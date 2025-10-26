Ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να παραμείνει στην Ιντερ Μαϊάμι, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην ομάδα μέχρι τη λήξη της σεζόν του 2028. Από το καλοκαίρι του 2023, ο Αργεντινός επιθετικός αγωνίζεται στις ΗΠΑ, σημειώνοντας 71 τέρματα σε 82 αγώνες.

Ο Μέσι ανέφερε ότι η απόφασή του επηρεάστηκε από το πώς αισθάνεται σωματικά και ψυχικά:

«Ένιωσα πολύ καλά όλη τη χρονιά και είμαι χαρούμενος που ζούμε εδώ στο Μαϊάμι με την οικογένειά μου».

Στην ομάδα τον συνοδεύουν παλιοί του συνεργάτες από την Μπαρτσελόνα, όπως ο Τζόρντι Άλμπα, ο Σέρχιο Μπουσκέτς και ο Λουίς Σουάρες. Οι Άλμπα και Μπουσκέτς θα κλείσουν την καριέρα τους στο MLS φέτος, ενώ ο Σουάρες αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του.