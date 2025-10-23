Ο Λιονέλ Μέσι έχει κυριαρχήσει στην τρέχουσα σεζόν της MLS, όμως για τον ίδιο και την Ίντερ Μαϊάμι η χρονιά δεν θα θεωρηθεί επιτυχημένη αν δεν καταφέρουν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα του MLS.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ολοκλήρωσε τη σεζόν με 29 γκολ, κατακτώντας τo «Χρύσο Παπούτσι» της λίγκας ως ο κορυφαίος σκόρερ, και θεωρείται φαβορί για να αναδειχθεί ξανά πολυτιμότερος παίκτης (MVP). Αν το πετύχει, θα γίνει ο πρώτος στην ιστορία της MLS που κερδίζει το βραβείο δύο συνεχόμενες χρονιές.

Η Ίντερ Μαϊάμι, ομάδα που συνιδιοκτήτης είναι ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και προπονητής ο Χαβιέρ Μασεράνο, ξεκινάει τα play-offs αντιμετωπίζοντας τη Νάσβιλ. Παρά την προσθήκη μεγάλων ονομάτων όπως οι Λουίς Σουάρες, Σέρχιο Μπουσκέτς και Ζόρντι Άλμπα, το κύριο ζητούμενο παραμένει η κατάκτηση του πρωτάθληματος του MLS αφού τα δύο τρόπαια που έχουν σηκώσει με τον Μέσι είναι το Leagues Cup του 2023, ενώ το 2024 πήραν μόνο το Supporters’ Shield.