Το καλοκαίρι του 2021 σηματοδότησε το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Ο Λιονέλ Μέσι, ύστερα από δεκαετίες στη Μπαρτσελόνα, αποχώρησε από τον σύλλογο και συνέχισε την καριέρα του στην Παρί Σεν Ζερμέν, πριν μετακομίσει στην Ίντερ Μαϊάμι, όπου αγωνίζεται μέχρι σήμερα.

Η αποχώρηση του Αργεντινού σούπερ σταρ έφερε ρήξη στις σχέσεις του με τον πρόεδρο των «μπλαουγκράνα», Χουάν Λαπόρτα — κάτι που φαίνεται να μην έχει ξεπεραστεί, παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του Καταλανού παράγοντα ότι «όλα είναι καλά» μεταξύ τους.

Τη δική του εκδοχή ήρθε να δώσει ο πρώην αντιπρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζόρντι Μέστρε, σε συνέντευξή του στο Sport360, ρίχνοντας «λάδι στη φωτιά»:

«Ξέρω, από τρίτους, ότι ο Λέο Μέσι και η οικογένειά του είναι πολύ, πολύ θυμωμένοι με τον Λαπόρτα. Πολύ θυμωμένοι. Αυτό που είπε για το μπάρμπεκιου… το έχουμε ξαναδεί. Δεν ξέρω τι σκέφτονται τώρα, αλλά πιστεύω πως ό,τι κι αν κάνει η Μπαρτσελόνα για τον Μέσι, θα είναι πολύ λίγο. Εγώ θα έκανα κάτι ιστορικό γι’ αυτόν — όχι απλώς ένα άγαλμα, ίσως μια εξέδρα στο γήπεδο με το όνομά του».

Ο Μέστρε δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Νεϊμάρ, αποκαλύπτοντας ότι στα πλάνα της διοίκησης υπήρχε η σκέψη να αποτελέσει τον «διάδοχο» του Μέσι:

«Νιώθω πολύ άσχημα που ο Νεϊμάρ δεν τα κατάφερε, γιατί ήταν ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Θεωρητικά, στα σχέδιά μας, ήταν ο φυσικός διάδοχος του Λέο. Και ο ίδιος ο Μέσι τον ήθελε πίσω. Μου είχε πει: “Θέλω τον Νεϊμάρ ξανά στην ομάδα”».