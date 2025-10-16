Ήταν Ιούλιος του 2000 όταν ένα παιδί από την Αργεντινή, έκανε το μεγάλο ταξίδι για την Ισπανία και τη Βαρκελώνη. Το όνομά του; Λιονέλ Μέσι. Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι του με την Μπαρτσελόνα, με την οποία έμελλε να «γράψει» ιστορία, ως θρύλος του ισπανικού συλλόγου.

Το ντεμπούτο που άλλαξε το ποδόσφαιρο

Στις 16 Οκτωβρίου του 2004 και το «Ολυμπιακό Στάδιο Βαρκελώνης» (Μοντζουίκ), η Εσπανιόλ είχε υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα, για την 7η αγωνιστική της La Liga. Στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης ο προπονητής των «μπλαουγκράνα», Φρανκ Ράικαρντ, θα περάσει στην θέση του Ντέκο τον νεαρό τότε Λιονέλ Μέσι. Ήταν το ντεμπούτο του Αργεντινού με τη φανέλα της ομάδας, με τον ίδιο να συστήνεται στον ποδοσφαιρικό πλανήτη, που αργότερα θα «κατακτήσει».

Μετά την παρθενική του εμφάνιση με τους «μπλαουγκράνα», ο Μέσι θα πραγματοποιήσει άλλες έξι συμμετοχές στο πρωτάθλημα, για τη σεζόν 2004-05. Θα περάσουν 6,5 μήνες από το ντεμπούτο του, για να πετύχει το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Πιο συγκεκριμένα, την πρώτη ημέρα του Μαΐου του 2005, η ομάδα του Ράικαρντ θα υποδεχθεί στο «Καμπ Νου» την Αλμπαθέτε.

Στο 66ο λεπτό ο Σαμουέλ Ετό θα δώσει προβάδισμα στους γηπεδούχους, ενώ 22 λεπτά αργότερα θα αφήσει τη θέση του στον Αργεντινό. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα και μόλις τρία λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Μέσι θα σκοράρει μετά από ασίστ του Ροναλντίνιο και θα διαμορφώσει το τελικό 2-0 υπέρ της Μπαρτσελόνα.

Ένας εκ των κορυφαίων του ποδοσφαίρου

Συνολικά Μέσι και Μπαρτσελόνα πέρασαν 17 χρόνια μαζί. Σε αυτό το διάστημα, ο Αργεντινός πραγματοποίησε 778 εμφανίσεις με τους «μπλαουγκράνα», σκόραρε 672 γκολ (48 χατ-τρικ) και δημιούργησε άλλα 303. Μαζί έχουν πανηγυρίσει 10 πρωταθλήματα Ισπανίας (La Liga), επτά Κύπελλα Ισπανίας, οκτώ ισπανικά Super Cup, τέσσερα Champions League, τρία Super Cup Ευρώπης και τρία Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων.

Συνολικά 35 τρόπαια σε ομαδικό επίπεδο, αλλά κατέκτησε και πολλές ατομικές διακρίσεις. Όσο αγωνιζόταν για την Μπαρτσελόνα, κατέκτησε έξι φορές το «Χρυσό Παπούτσι» και επτά φορές τη «Χρυσή Μπάλα».

Πρωταγωνιστούσε στην ποδοσφαιρική «σκηνή», μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Η αγωνιστική αντιπαλότητα των δύο αυτών κορυφαίων ποδοσφαιριστών, μας χάρισε την «χρυσή εποχή» του αθλήματος, με όσους έζησαν σε εκείνη την περίοδο να θεωρούνται ιδιαίτερα τυχεροί. Άλλωστε, ποτέ ξανά στο παρελθόν δεν υπήρχαν δύο συγκεκριμένοι παίκτες, που μονοπωλούν το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Και το έκαναν τόσο σε συλλογικό, όσο και σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Σε αυτόν τον τομέα, ο Μέσι υπερτερεί του Πορτογάλου, καθώς είναι κάτοχος δύο τροπαίων Copa America, έναντι ενός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που έχει ο Ρονάλντο. Αλλά το πιο σημαντικό, το κατέκτησε ο Μέσι στα γήπεδα του Κατάρ το 2022, όταν «οδήγησε» την εθνική Αργεντινής στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ήταν η στιγμή που ο «Pulga», μπορούσε να «σταθεί» επάξια δίπλα στον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, που το είχε καταφέρει το 1986.

Κανείς δεν ήξερε, πόσο «μεγάλος» θα γινόταν για το ποδόσφαιρο ο Λιονέλ Μέσι, ούτε καν ο Φρανκ Ράικαρντ που του έδωσε την πρώτη του ευκαιρία. Ωστόσο, ο Αργεντινός κατέχει μία θέση στην ιστορία του αθλήματος, όντας ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που έχει «δει» το ποδόσφαιρο. Και όλα ξεκίνησαν εκείνο το βράδυ στο «Μοντζουίκ», πριν από… 21 χρόνια!