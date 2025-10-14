Ο Λιονέλ Μέσι ενδέχεται να αναγκαστεί να κατεδαφίσει τμήματα μιας βίλας αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών στην Ίμπιζα, καθώς υπάρχει ισχυρισμός ότι η κατασκευή της πραγματοποιήθηκε χωρίς άδεια πριν την αγοράσει ο Αργεντινός αστέρας.

Ο Μέσι αγόρασε το ακίνητο στο μεσογειακό νησί το 2022 από έναν Ελβετό επιχειρηματία. Το ακίνητο έκτασης 568 τετραγωνικών μέτρων περιλαμβάνει υπόγειο, παράρτημα και πισίνα, καθώς και σπα και αίθουσα κινηματογράφου.

Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης είχε υποβάλει αίτηση για άδεια οικοδομής για την κατασκευή αρκετών δωματίων στο γκαράζ του ακινήτου. Το Δημοτικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι δεν χορήγησε τελική άδεια οικοδομής για τα δωμάτια ούτε πιστοποιητικό κατοικίας – ένα έγγραφο που εκδίδεται από μια τοπική κυβερνητική υπηρεσία και πιστοποιεί ότι το ακίνητο είναι σε κατάσταση κατάλληλη για κατοίκηση.

Ο δικηγόρος του Μέσι φέρεται να μην γνώριζε την κατάσταση όταν ο πρώην αστέρας της Μπαρτσελόνα αγόρασε τη βίλα. Ο δικηγόρος του Αργεντινού, η εταιρεία Edificio Rostower και η μητρική της εταιρεία Limecu – εκπροσωπούμενη από τον αδελφό του Ροντρίγκο Μέσι – έχουν εργαστεί για την επίλυση του ζητήματος. Οι εκπρόσωποί του φέρεται να έχουν ενημερωθεί ότι η βίλα μπορεί να λάβει πιστοποιητικό κατοικίας, αρκεί να κατεδαφιστούν οι περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στα αρχικά σχέδια.

Η βίλα έχει αποτελέσει στόχο διαμαρτυριών από περιβαλλοντικούς ακτιβιστές. Ακτιβιστές της ομάδας Futuro Vegetal (Φυτικό Μέλλον) έβαψαν την λευκή πρόσοψη του κτιρίου με κόκκινη και μαύρη μπογιά.

Σε δήλωση στο X, η ομάδα έγραψε:

«Βάψαμε με μπογιά την έπαυλη του Μέσι στην Ίμπιζα. Η έπαυλη είναι παράνομη κατασκευή που ο ποδοσφαιριστής αγόρασε για το εξωφρενικό ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ».