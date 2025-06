Ο Λιονέλ Μέσι έγινε την Τρίτη (24/6) 38 ετών, με τον Αργεντινό goat να συνεχίζει να αφήνει το δικό του αποτύπωμα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου βοήθησε ενεργά την Ίντερ Μαϊάμι να προκριθεί στους 16 της διοργάνωσης.

Παραταύτα η ομάδα που ο Μέσι πέρασε το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του, η Μπαρτσελόνα, δεν ξέχασε τα γενέθλια του μύθου της ομάδας, με τους Μπλαουγκράνα να του εύχονται χρόνια πολλά με μία ξεχωριστή από όλες τις άλλες ανάρτηση στα social media, στην οποία έγραψαν: “Χρόνια πολλά στον έναν και μοναδικό“.

Δείτε αναλυτικά την ανάρτηση για τα γενέθλια του Μέσι:

Happy birthday to the one and only! 🐐🎂 pic.twitter.com/TRVpRZemrP

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 24, 2025