Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να αφήνει το στίγμα του στο MLS, οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι σε μια εντυπωσιακή νίκη με 5-2 επί της Νάσβιλ SC χάρη σε ένα εκπληκτικό χατ τρικ. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ πέτυχε τρία γκολ —στο 35’, στο 63’ με πέναλτι και στο 81’— ενώ πρόσφερε και μία ασίστ, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά την ανατροπή για την ομάδα του που βρισκόταν πίσω στο σκορ στο ημίχρονο.

Με αυτή την εμφάνιση, ο 38χρονος Μέσι ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με 29 γκολ σε 28 αγώνες, συνοδευόμενα από 19 ασίστ, κατακτώντας το «Χρυσό Παπούτσι» και αναδεικνύοντας τη σταθερή του υπεροχή στο αμερικανικό πρωτάθλημα. Είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Ίντερ Μαϊάμι που λαμβάνει αυτό το βραβείο και ο πρώτος Αργεντινός μετά τον Τάτι Καστεγιάνος (2021) που το πετυχαίνει στο MLS.

Ο Μέσι άφησε πίσω τους ανταγωνιστές του, Ντενί Μπουανγκά (Λος Άντζελες FC) και Σαμ Σάριτζ (Νάσβιλ SC), που ολοκλήρωσαν τη σεζόν με 24 γκολ. Παράλληλα, με 48 συμμετοχές σε γκολ και ασίστ, πλησιάζει το ρεκόρ του Κάρλος Βέλα (49 συμμετοχές σε γκολ και ασίστ) για τη μεγαλύτερη συνεισφορά σε μία σεζόν στο MLS.

Η Ίντερ Μαϊάμι θα αντιμετωπίσει ξανά τη Νάσβιλ SC στον πρώτο γύρο των πλέι οφ, σε σειρά δύο νικών, με στόχο τον τίτλο, ενώ ο Μέσι ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος παίκτης που θα αναδειχθεί MVP για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο αμερικανικό πρωτάθλημα.