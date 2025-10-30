Η Σαουδική Αραβία έκανε τα πάντα για να δελεάσει τον Λιονέλ Μέσι και να τον φέρει στη Saudi Pro League, όμως ο Αργεντινός σούπερ σταρ προτίμησε τελικά να συνεχίσει την καριέρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογράφοντας με την Ίντερ Μαϊάμι και το Major League Soccer.

Παρόλα αυτά, όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα, ο Αργεντίνος φέρεται να είχε εκφράσει ενδιαφέρον να βρεθεί στη Σαουδική Αραβία το 2026 – όχι όμως ως ποδοσφαιριστής κάποιας ομάδας, αλλά για προπονητικούς λόγους.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Αμπντάλα Χαμάντ, γενικού διευθυντή της Ακαδημίας Ανάπτυξης Ταλέντων Mahd, που επικαλείται η L’Équipe, η πλευρά του Μέσι είχε προσεγγίσει τις σαουδαραβικές Αρχές το περασμένο καλοκαίρι, στη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

«Η ομάδα του Μέσι επικοινώνησε μαζί μου και εξέφρασε την επιθυμία του να αγωνιστεί προσωρινά στη Σαουδική Αραβία κατά τη διάρκεια της τετράμηνης διακοπής του αμερικανικού πρωταθλήματος, ώστε να προετοιμαστεί ενόψει του Μουντιάλ του 2026», δήλωσε ο Χαμάντ.

Ωστόσο, η πρόταση δεν έγινε δεκτή. «Μετέφερα το αίτημα στον υπουργό, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Εξήγησε ότι η Saudi Pro League δεν είναι προπονητικό κέντρο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί απλώς ως στάδιο προετοιμασίας. Έτσι το ζήτημα έκλεισε εκεί», κατέληξε ο Σαουδάραβας αξιωματούχος.