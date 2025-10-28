Ο Λιονέλ Μέσι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, εφόσον η σωματική του κατάσταση το επιτρέπει. Ο Αργεντίνος σταρ, σε συνέντευξή του στο NBC News, μίλησε για την επιθυμία του να προσφέρει στην Εθνική Αργεντινής και να ζήσει μια τελευταία παράσταση στο κορυφαίο τουρνουά ποδοσφαίρου.

«Θα ήθελα πολύ να παίξω στο Μουντιάλ του 2026, εάν η κατάσταση μου το επιτρέπει», δήλωσε ο Μέσι. «Θα το αξιολογήσω όταν ξεκινήσω την προετοιμασία με την Ίντερ Μαϊάμι και θα δω αν μπορώ να είμαι 100% έτοιμος για να προσφέρω στην εθνική ομάδα».

Αναφερόμενος στην κατάκτηση του Μουντιάλ με την Αργεντινή, τόνισε ότι ήταν το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής του, το οποίο επιτεύχθηκε το 2022. «Ήταν το όνειρο που είχα από παιδί και το μόνο που μου έλειπε επαγγελματικά», είπε. «Το να γίνεις Παγκόσμιος Πρωταθλητής είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα για κάθε ποδοσφαιριστή».

Όσο για την ηλικία του, ο Μέσι παραδέχτηκε ότι οι φυσικές του δυνατότητες έχουν επηρεαστεί από το πέρασμα των χρόνων. «Καθώς μεγαλώνεις, χάνεις κάποια από τα χαρακτηριστικά που είχες όταν ήσουν νεότερος, όπως η ταχύτητα και η ταχύτητα αντίδρασης», εξήγησε. «Αλλά πάντα προσπαθώ να προσαρμόζομαι και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, εκμεταλλευόμενος τις ικανότητες που έχω και το στυλ παιχνιδιού μου».