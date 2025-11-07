Ο ομοσπονδιακός προπονητής των ΗΠΑ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Λιονέλ Μέσι, υπογραμμίζοντας την τεράστια επίδραση που έχει η παρουσία του Αργεντινού στο αμερικανικό ποδόσφαιρο – τόσο στο MLS όσο και ευρύτερα στην αθλητική κουλτούρα των ΗΠΑ.

«Ο Μέσι αλλάζει την αθλητική κουλτούρα της χώρας. Παλαιότερα, τα παιδιά ονειρεύονταν να παίξουν μπάσκετ ή αμερικανικό ποδόσφαιρο. Τώρα θέλουν επίσης να γίνουν ποδοσφαιριστές», τόνισε ο Ποτσετίνο, υπογραμμίζοντας τη σημαντική ανατροπή που έφερε η μεταγραφή του Αργεντινού στην Ίντερ Μαϊάμι.

Η παρουσία του Μέσι στο MLS από το 2023 έχει οδηγήσει σε τεράστια αύξηση της τηλεθέασης και της παγκόσμιας προσοχής για το πρωτάθλημα. Παράλληλα, το όνομά του προσέλκυσε κι άλλους κορυφαίους Ευρωπαίους παίκτες, όπως οι Μπουσκέτς, Ζόρντι Αλμπα, Ινσίνιε, Μπερναντέρσκι, Ζιρού και Σακίρι, ενισχύοντας τόσο την ποιότητα όσο και το κύρος του MLS.

Η Ίντερ Μαϊάμι, πριν την άφιξη του Μέσι, αντιμετώπιζε δυσκολίες στο πρωτάθλημα, όμως πλέον έχει μετατραπεί σε πρωταγωνίστρια ομάδα, κατακτώντας και το League Cup του 2023.

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει το DT Sports, η Ίντερ Μαϊάμι απέρριψε προσφορές από τρεις ευρωπαϊκούς συλλόγους – Τσέλσι, Γαλατασαράι και Μπενφίκα – που ήθελαν βραχυπρόθεσμο δανεισμό του Μέσι αυτόν τον χειμώνα, ακόμη και σε περίπτωση αποκλεισμού από τα πλέι οφ του MLS. Ο Αργεντινός έχει υπογράψει διετές συμβόλαιο με την Ίντερ Μαϊάμι, που διαρκεί έως το 2028, διατηρώντας τον στο MLS για τα επόμενα χρόνια.