Ο Λιονέλ Μέσι υπέγραψε συμβόλαιο με την Ίντερ Μαϊάμι έως το 2028. Ωστόσο, δεν αποκλείεται σύντομα να ενθουσιάσει και τους οπαδούς άλλης ομάδας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της τουρκικής Fotomac, η Γαλατάσαραϊ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποκτήσει τον οκτάκις κάτοχο της Χρυσής Μπάλας για τετράμηνη συνεργασία.

Το πλάνο αφορά το διάστημα Δεκεμβρίου 2025 – Μαρτίου 2026, όταν το MLS θα βρίσκεται σε παύση.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει πως η «Τσιμ Μπομ» είναι έτοιμη να προσφέρει τεράστιο ποσό για να καλύψει τις απαιτήσεις του Μέσι, γνωρίζοντας ότι ο Αργεντινός θέλει να παραμείνει σε αγωνιστικό ρυθμό ενόψει του Μουντιάλ του 2026.

Η είδηση κάνει τον γύρο του διαδικτύου:

🚨 Galatasaray wants to bring Leo Messi to the club on loan during the MLS break. Galatasaray managers have said that they would pay his salary. Galatasaray’s scouts have been following Messi’s situation for a long time. @fotomac pic.twitter.com/mOWp3sDKXy — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 5, 2025