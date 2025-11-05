Ο Λιονέλ Μέσι υπέγραψε συμβόλαιο με την Ίντερ Μαϊάμι έως το 2028. Ωστόσο, δεν αποκλείεται σύντομα να ενθουσιάσει και τους οπαδούς άλλης ομάδας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της τουρκικής Fotomac, η Γαλατάσαραϊ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποκτήσει τον οκτάκις κάτοχο της Χρυσής Μπάλας για τετράμηνη συνεργασία.

Το πλάνο αφορά το διάστημα Δεκεμβρίου 2025 – Μαρτίου 2026, όταν το MLS θα βρίσκεται σε παύση.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει πως η «Τσιμ Μπομ» είναι έτοιμη να προσφέρει τεράστιο ποσό για να καλύψει τις απαιτήσεις του Μέσι, γνωρίζοντας ότι ο Αργεντινός θέλει να παραμείνει σε αγωνιστικό ρυθμό ενόψει του Μουντιάλ του 2026.

