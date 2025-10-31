Ο Λαμίν Γιαμάλ, το 18χρονο αστέρι της Μπαρτσελόνα, αντιμετωπίζει ένα χρόνιο πρόβλημα στη βουβωνική χώρα, γνωστό ως Pubalgia, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Ο νεαρός εξτρέμ φάνηκε να πονάει κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ήττας της Μπάρτσα με 2-1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «El Clasico», ενώ ήδη έχει χάσει πέντε παιχνίδια φέτος σε όλες τις διοργανώσεις λόγω αυτού του τραυματισμού.

Τι είναι η Pubalgia;

Η Pubalgia είναι μια κατάσταση που προκαλεί πόνο στην περιοχή γύρω από την ηβική σύμφυση, εκεί δηλαδή όπου συγκλίνουν οι κοιλιακοί και οι μύες της βουβωνικής χώρας. Ο πόνος μπορεί να είναι έντονος, ειδικά κατά τις κινήσεις που απαιτούν επιτάχυνση, αλλαγές κατεύθυνσης ή σουτ, και συχνά επηρεάζει την απόδοση των ποδοσφαιριστών. Αν και δεν είναι πάντα εύκολα θεραπεύσιμη, με σωστή αποκατάσταση μπορεί να ελεγχθεί. Παρόμοια προβλήματα αντιμετώπισε και ο Λιονέλ Μέσι όταν ήταν νεότερος στην Μπαρτσελόνα, καταφέρνοντας όμως να διατηρήσει υψηλό επίπεδο απόδοσης.

Παρά τον τραυματισμό, ο Γιαμάλ συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Φέτος στη LaLiga έχει σκοράρει δύο γκολ και έχει δώσει πέντε ασίστ σε έξι συμμετοχές.