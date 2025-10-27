Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν σταματά να εντυπωσιάζει, όχι μόνο μέσα στα γήπεδα, αλλά και έξω από αυτά. Ο φιναλίστ της τελευταίας Χρυσής Μπάλας φαίνεται πως αποφάσισε να επενδύσει σε ένα νέο κεφάλαιο της ζωής του — τον χώρο των ακινήτων — και μάλιστα με μία αγορά που έχει… Iστορία.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των El País και El Tiempo, ο νεαρός σταρ της Μπαρτσελόνα φέρεται να ενδιαφέρεται για την αγορά της πρώην πολυτελούς κατοικίας του Ζεράρ Πικέ και της Σακίρα, που βρίσκεται σε μία από τις πιο ακριβές και «ήσυχες» περιοχές της Βαρκελώνης. Το συγκεκριμένο σπίτι ανήκει σε τριώροφο συγκρότημα που είχε αποκτήσει το ζευγάρι πριν τον χωρισμό του και συνδυάζει απόλυτη ιδιωτικότητα με κορυφαίες παροχές.

Όπως αναφέρουν πηγές κοντά στον Γιαμάλ, στόχος του είναι «να μετατρέψει ένα οικογενειακό σπίτι σε κατοικία ενός κορυφαίου επαγγελματία αθλητή». Το νέο του σπίτι θα διαθέτει σύγχρονο γυμναστήριο, εσωτερική και εξωτερική πισίνα, γήπεδο τένις, κάβα, στούντιο ηχογράφησης, καθώς και μεγάλους κήπους. Επιπλέον, έχει προβλεφθεί ενισχυμένο σύστημα ασφαλείας και αρκετοί χώροι φιλοξενίας, ώστε να μπορεί να ζει κοντά στους φίλους και συνεργάτες του.

Το πολυτελές συγκρότημα, συνολικής αξίας περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ και έκτασης 715 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκεται πολύ κοντά στο προπονητικό κέντρο της Μπαρτσελόνα. Δεν είναι τυχαίο ότι στην ίδια περιοχή έχουν επιλέξει να ζουν και άλλοι ποδοσφαιριστές των «μπλαουγκράνα», όπως οι Αλεχάντρο Μπαλντέ και Ρόναλντ Αραούχο.