Ο Βινίσιους Τζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε για τις έντονες στιγμές μετά τη νίκη 2-1 επί της Μπαρτσελόνα στο «El Clasico», επισημαίνοντας ότι δεν είχε σκοπό να προσβάλει κανέναν. Ο Βραζιλιάνος, 25 ετών, είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του όταν αντικαταστάθηκε στο 72ο λεπτό και κατευθύνθηκε κατευθείαν στα αποδυτήρια, επιστρέφοντας αργότερα στον πάγκο.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Βινίσιους προσπάθησε να συγκρουστεί με τον 18χρονο πλάγιο επιθετικό της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, με αποτέλεσμα πέντε παίκτες της Ρεάλ να δεχθούν κίτρινες κάρτες, ενώ ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας Αντρέι Λούνιν δέχθηκε κόκκινη. Ο ίδιος δήλωσε στη Real Madrid TV:

«Υπάρχουν πολλά που συμβαίνουν μέσα και έξω από το γήπεδο. Δεν θέλαμε να προσβάλουμε κανέναν, ούτε παίκτες της Μπαρτσελόνα, ούτε τους οπαδούς».

Ο προπονητής της Ρεάλ, Τσάμπι Αλόνσο, ανέφερε σχετικά για τη συμπεριφορά του Βινίσιους:

«Ερμηνεύω ό,τι συνέβη με κανονικότητα. Είναι η ένταση της στιγμής, για αυτούς και για εμάς. Τέτοιες μικρές συγκρούσεις έχουν πάντα υπάρξει».

Παρά τις φήμες για πιθανή αποχώρηση του Βραζιλιάνου στο μέλλον, ο Αλόνσο τόνισε ότι εστιάζει στα θετικά στοιχεία που προσφέρει ο Βινίσιους στην ομάδα.