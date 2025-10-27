Η Ρεάλ Μαδρίτης επέλεξε να μην επιβάλει πειθαρχικά μέτρα στον Βινίσιους Ζούνιορ μετά το έντονο επεισόδιο με τον προπονητή Τσάμπι Αλόνσο κατά τη διάρκεια του «El Clasico», στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η διαχείριση της υπόθεσης είναι αποκλειστικά θέμα των αποδυτηρίων. Η διοίκηση θεωρεί πως η διαμάχη αφορά καθαρά τεχνική απόφαση και έχει ήδη κλείσει με τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα.

Το επεισόδιο σημειώθηκε όταν ο Βινίσιους αντέδρασε έντονα στην αλλαγή του, φωνάζοντας «Εγώ; Εγώ αλλαγή;», με τον Αλόνσο να απαντά αυστηρά, απαιτώντας γρήγορη αποχώρηση. Παρά τη δημοσιότητα που πήρε το γεγονός και τις φήμες για πρόστιμο ή πιθανή μεταγραφή, η Ρεάλ επέλεξε να σβήσει τη φωτιά πριν πάρει διαστάσεις, θεωρώντας την αντίδραση του Βινίσιους αυθόρμητη και προϊόν απογοήτευσης.

Σύμφωνα με πηγές της Marca, το ζήτημα θεωρείται λήξαν μετά το θερμό αγκάλιασμα του παίκτη με τον Αλόνσο στους πανηγυρισμούς, ωστόσο η ομάδα περιμένει από τον Βινίσιους να δείξει ωριμότητα και να λειτουργεί ως παράδειγμα για τους υπόλοιπους, δεδομένου ότι είναι ο τρίτος αρχηγός της Ρεάλ.

🤝 El Madrid “ni se plantea” multar a Vini 👀 El club no quiere intervenir en la gestión de un asunto que considera una cuestión de vestuario zanjada en la misma celebración de la victoria ante el Barcelona pic.twitter.com/JHtuQIZkTV — MARCA (@marca) October 27, 2025