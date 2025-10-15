Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο των βραζιλιάνικων μέσων. Για το πάρτι γενεθλίων του στο Ρίο τον περασμένο Ιούλιο, ο σταρ της Ρεάλ αντιμετωπίζει διώξη για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Ο Βραζιλιάνος και οι 500 καλεσμένοι του δεν συμμορφώθηκαν έπειτα από παρατήρηση της Αστυνομίας που έγινε έπειτα από κλήσεις γειτόνων. Ένας από αυτούς μάλιστα κάλεσε και την Στρατονομία της Βραζιλίας η οποία είπε στον Βινίσιους και τους καλεσμένους να χαμηλώσουν την ένταση της μουσικής και τις δυνατές φωνές τους.

Αυτοί συμμορφώθηκαν μονάχα για λίγο, καθώς έπειτα από λίγη ώρα ο ήχος έφτασε πάλι σε εξαιρετικά υψηλή ένταση.

Προκαταρκτική ακρόαση για την υπόθεση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Νοεμβρίου, όπως ανεφέρουν πηγές από το Δικαστικό Σώμα της πολιτείας του Ρίο. Ενώ, η ποινή που αντιμετωπίζει ο Βραζιλιάνος σταρ σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας είναι είτε πρόστιμο, που είναι το πιο πιθανό σενάριο, είτε φυλάκιση 15 ημερών έως και 3 μηνών.