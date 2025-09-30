Ο Βινίσιους Ζούνιορ απασχολεί ξανά την ποδοσφαιρική επικαιρότητα με αρνητικό τρόπο. Ο Βραζιλιάνος αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, σε συνεργασία με το Netflix, κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ του με τίτλο «Baila, Vini». Ωστόσο, η Βαλένθια δεν είδε με «καλό μάτι» τη συνεργασία του 25χρονου με τη γνωστή πλατφόρμα streaming.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Mundo Deportivo, οι «νυχτερίδες» κατέθεσαν μήνυση εις βάρος του Netflix, εξαιτίας της προβολής φιλάθλων της ομάδας στις εξέδρες. Η Βαλένθια αξιώνει οικονομική αποζημίωση για παραβίαση του δικαιώματός προβολής, αφού η δημόσια διόρθωση που ζήτησε, δεν έγινε ποτέ.

Τα στιγμιότυπα προέρχονται από το ματς της 21ης Μαΐου του 2023, ανάμεσα στις «νυχτερίδες» και την Ρεάλ Μαδρίτης στο «Μεστάγια», όπου οπαδοί των γηπεδούχων φέρεται να έκαναν ρατσιστική επίθεση στον Βραζιλιάνο, αποκαλώντας τον «μαϊμού». Ωστόσο, ο σύλλογος ισχυρίζεται πως οι υπότιτλοι που εμφανίζονται σε διάφορα βίντεο στα social media είναι ψευδείς, καθώς ο κόσμος αναφερόταν στον Βινίσιους με τον χαρακτηρισμό «ηλίθιε».

Τότε η Βαλένθια είχε εντοπίσει άμεσα τρεις οπαδούς που εμπλέκονταν σε ρατσιστική επίθεση, οι οποίοι αργότερα καταδικάστηκαν σε οκτώ μήνες φυλάκιση και απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για δύο χρόνια.