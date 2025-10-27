Η Ρεάλ Μαδρίτης βγήκε νικήτρια στο πρώτο «El Clasico», με σκορ 2-1 απέναντι στην Μπαρτσελόνα μέσα σε ένα κατάμεστο «Μπερναμπέου», με 90.000 φανατικούς Μαδριλένους να δημιουργούν εκπληκτική ατμόσφαιρα. Το αποτέλεσμα αυτό, έφερε τη «Βασίλισσα» στο +5 από τους «μπλαουγκράνα» και επιβεβαίωσε, πως φέτος δείχνει έτοιμη να επιστρέψει στην κορυφή της LaLiga.

Η Ρεάλ πήρε τη νίκη, αλλά το El Clasico άφησε πίσω του… σεισμό στα αποδυτήρια

Όμως, όσο κι αν η μπάλα «έκαιγε» μέσα στο γήπεδο, το μεγάλο καυτό θέμα ήρθε από τον… πάγκο! Ο Βινίσιους Τζούνιορ «έκλεψε» τα φώτα, όχι μόνο για τις ενέργειές του στο χορτάρι, αλλά και για τον απίστευτο εκνευρισμό του, τη στιγμή που αντίκρισε τον αριθμό του στον πίνακα των αλλαγών. Στο 72ο λεπτό, ο Τσάμπι Αλόνσο αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Βραζιλιάνο με τον Ροντρίγκο. Και τότε ο Βίνι… εξερράγη!

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, γύρισε προς τον προπονητή του φωνάζοντας: «Εγώ; Εγώ θα βγω», για να λάβει την ψύχραιμη απάντηση του Αλόνσο: «Έλα, βγες γρήγορα». Από εκεί και πέρα, το θερμόμετρο εκτοξεύτηκε. Ο Βραζιλιάνος άρχισε να βρίζει στα ισπανικά και αποχωρώντας προς τα αποδυτήρια, μονολογούσε έξαλλος: «Φεύγω από την ομάδα. Φεύγω. Καλύτερα να φύγω».

I feel Pity for Vinicius Jr Gets subbed off in every game even after a masterclass performance 💔 pic.twitter.com/2jqj0eTVyB — Ken (@CFCKen_) October 26, 2025

Οι κάμερες τον «συνέλαβαν» σε κάθε βήμα, με τον εκνευρισμό του να γίνεται viral σε λίγα λεπτά. Παρ’ όλα αυτά, μετά το ματς και αφού οι σφυγμοί έπεσαν, ο Βινίσιους επιχείρησε να ρίξει τους τόνους με ανάρτησή του. «Έχω ένα μήνυμα για όλους τους Μαδριλένους… Το El Clasico έχει ένταση, πάθος και συναισθήματα. Δεν θέλαμε να προσβάλουμε κανέναν. Πάμε, Μαδρίτη», έγραψε ο «αστέρας» της Ρεάλ Μαδρίτης.

Παρά τις εξηγήσεις του, τα ισπανικά ρεπορτάζ αναφέρουν πως η διοίκηση της Ρεάλ και ο Τσάβι Αλόνσο είναι δυσαρεστημένοι με τη συμπεριφορά του. Ο παίκτης αναμένεται να κληθεί σε απολογία και δεν αποκλείεται να του επιβληθεί βαρύ πρόστιμο. Ο προπονητής της «Βασίλισσας» κράτησε χαμηλούς τόνους μετά τη λήξη της αναμέτρησης δηλώνοντας: «Θα μιλήσουμε κατ’ ιδίαν. Τώρα θέλω να μείνω στα καλά πράγματα. Κάναμε σπουδαία εμφάνιση και ο Βινίσιους βοήθησε πολύ».