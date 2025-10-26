Η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε νίκη με 2-1 απέναντι στην Μπαρτσελόνα, αλλά η αναμέτρηση δεν έμεινε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Μετά τη λήξη, η ένταση μεταφέρθηκε εκτός παιχνιδιού, με τους παίκτες των δύο ομάδων να έχουν λεκτικές αντιπαραθέσεις και χειρονομίες, με επίκεντρο τον Λαμίν Γιαμάλ. Ο Ντάνι Καρβαχάλ και ο Κουρτουά βρέθηκαν ανάμεσα σε αυτούς που προσπάθησαν να επιβάλουν την παρουσία τους, δημιουργώντας σκηνικό έντασης.

Carvajal, Vini Jr & co vs Lamine Yamal after El Clásico: "You speak too much. Speak now".

Η κατάσταση κλιμακώθηκε ξανά όταν ο Βινίσιους προσπάθησε να πλησιάσει τον Καταλανό επιθετικό, φωνάζοντας και κάνοντας έντονες χειρονομίες. Οι παίκτες και οι άνθρωποι της Ρεάλ παρενέβησαν για να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση.

