Λίγες ώρες πριν από το πρώτο «El Clásico» της σεζόν στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», ο Λαμίν Γιαμάλ έδωσε τον τόνο με μία δήλωση που δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Ο νεαρός εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Twitch μαζί με τον Ζεράρ Πικέ, στο κανάλι του Kings League, υποστήριξε: «Ναι, κλέβουν, παραπονιούνται, κάνουν πράγματα που δεν ξέρω καν…».

🎙️ Lamine Yamal: “Do Real Madrid cheat? Yes, they cheat and complain that’s what they always do.” 🚨 𝗥𝗘𝗠𝗜𝗡𝗗𝗘𝗥: El Clasico takes place on Sunday. 👀 pic.twitter.com/kb6HO5Gjw5 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 24, 2025

Η ατάκα του Γιαμάλ προκάλεσε αναταράξεις στο στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης, που βλέπει τις κατηγορίες αυτές λίγες μέρες πριν από τον πιο σημαντικό αγώνα της LaLiga. Στο «Βαλδεμπέμπας», η αντίδραση χαρακτηρίζεται ως μείγμα σύγχυσης και αποδοκιμασίας με πολλούς να θεωρούν ότι ο νεαρός «αστέρας» δεν σέβεται τους επαγγελματικούς κώδικες και ότι η ηλικία του δεν δικαιολογεί τέτοιες δηλώσεις. Επιπλέον, επισημαίνεται πως η συμπεριφορά του εκτός γηπέδου αρχίζει να κουράζει και τους ίδιους τους παίκτες της Ρεάλ, ενώ θεωρούν τη δήλωση ειρωνική υπό το φως της υπόθεσης Negreira, η οποία συνδέει τους «μπλαουγκράνα» με πληρωμές που έγιναν στον πρώην αντιπρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας της Ισπανίας για δύο δεκαετίες.

Η «Βασίλισσα» φαίνεται αποφασισμένη να διαχειριστεί το περιστατικό με ψυχραιμία. Σύμφωνα με την Marca, ο αρχηγός της ομάδας, Ντάνι Καρβαχάλ, θα αναλάβει να μιλήσει με τον Γιαμάλ μετά το τέλος του El Clásico, θεωρώντας τα λόγια του νεαρού ως απλή «βλακεία». Παράλληλα, η διοίκηση ανησυχεί ότι οι δηλώσεις αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αρμονία στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, ενόψει των προκριματικών αγώνων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 με Γεωργία και Τουρκία, που ξεκινούν στις 10 Νοεμβρίου.

🚨 Reports from Mundo Deportivo: Dani Carvajal is set to have a word with Lamine Yamal after the youngster said “Real Madrid constantly cheats and complains” during El Clásico. The Madrid squad is said to be fired up about his comments ahead of their next meeting this sunday.… pic.twitter.com/8nXEsGbtu5 — DAZN Football (@DAZNFootball) October 25, 2025

Την ίδια ώρα ο προπονητής των «μερένχες», Τσάμπι Αλόνσο, στη συνέντευξη τύπου είπε: «Δεν θα επεκταθώ σε αυτό, υπάρχουν πολλές δηλώσεις από την Μπαρτσελόνα και δεν μπορώ να τις αναλύσω όλες».

🎙️ ¿Son irrespetuosas u ofensivas las palabras de Lamine Yamal? 💬 Xabi Alonso: “No voy a entrar, hay muchas declaraciones desde Barcelona y no puedo analizarlas todas” pic.twitter.com/2FCJOoUaFK — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 25, 2025

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το El Clásico αυτή την Κυριακή θα έχει και την ψυχολογική διάσταση της αντιπαράθεσης Γιαμάλ – Ρεάλ, με τον Καρβαχάλ έτοιμο να αναλάβει δράση μετά τη λήξη του αγώνα.