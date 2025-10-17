Ο Χάνσι Φλικ έχει επαναφέρει την Μπαρτσελόνα στην κορυφή του ισπανικού ποδοσφαίρου. Ο Γερμανός τεχνικός με το αγωνιστικό του πλάνο, το ποιοτικό – νεανικό ρόστερ της ομάδας, αλλά και την πειθαρχία που έχει επιβάλει στα αποδυτήρια των «μπλαουγκράνα», έχει οδηγήσει τον ισπανικό σύλλογο στην κατάκτηση της La Liga (2024-25), του Κυπέλλου Ισπανίας και του ισπανικού Super Cup την ίδια χρόνια.

Ωστόσο, φέρεται να έχει δημιουργηθεί νέο πρόβλημα στον ποδοσφαιρικό «παράδεισο» της Βαρκελώνης, με πρωταγωνιστή τον Λαμίν Γιαμάλ. Σύμφωνα με την El Nacional–Cadena SER, ο Φλικ ήθελε να ξεκουράσει τον 18χρονο «αστέρα» στην αναμέτρηση με την Παρί Σεν Ζερμέν, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Αλλά η διοίκηση της Μπαρτσελόνα είχε άλλα σχέδια.

Με επικεφαλής τον Ντέκο, τα ανώτερα κλιμάκια του συλλόγου άσκησαν πίεση στον Γερμανό προπονητή, αναγκάζοντάς τον να ξεκινήσει τον Γιαμάλ σε εκείνον τον αγώνα. Μετά από αυτό το περιστατικό, ο Φλικ ήταν εξαιρετικά δυσαρεστημένος με τον τρόπο που του φέρθηκαν και εξέφρασε την απογοήτευσή του στη διοίκηση, απαιτώντας να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις του στο μέλλον.

Ο 60χρονος τεχνικός δεν ήθελε να χάσει την επιρροή του στην ομάδα, ενώ ταυτόχρονα φοβόταν πως το περιστατικό αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την πειθαρχία που με τόσο κόπο έχει καθιερώσει. Ο σύλλογος της Βαρκελώνης έσπευσε να διαψεύσει, ισχυριζόμενος πως η κατάσταση έχει υπερεκτιμηθεί και ότι δεν είχε συμβεί τίποτα τέτοιο.

Ο Χάνσι Φλικ ανέλαβε την Μπαρτσελόνα τον Ιούλιο του 2024 και σε 70 αγώνες, έχει καταγράψει 51 νίκες, 8 ισοπαλίες και 11 ήττες. Το συμβόλαιό του με τους «μπλαουγκράνα» ισχύει μέχρι το 2027.

Θα μπορούσε το συμβάν αυτό να φέρει αναστάτωση και κρίση στους νταμπλούχους Ισπανίας, σε μία σεζόν που έχουν θέσει ως στόχο την υπεράσπιση των εγχώριων «σκήπτρων» της και την εδραίωση στο Champions League;