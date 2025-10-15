Κια άλο πρόβήμα στην Μπαρτσελόνα!

Μετά από τον Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν που υποβλήθηκε σε επέμβαση στη μέση στις αρχές της σεζόν και αναμένεται να επιστρέψει τον Δεκέμβριο.

Και τον Γκάβι που επίσης πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και θα είναι και πάλι διαθέσιμος με το νέο έτος.

Ο Τζοάν Γκαρσία, Ντάνι Όλμο, Φεράν Τόρες, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Ραφίνια,Λαμίν Γιαμάλ,Φερμίν Λόπες.

Να είναι αμφίβολοι για το παιχνίδι της Τρίτης (21/10) απέναντι στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι τόσοι τραυματισμοί έχουν προκαλέσει «σφοδρή» κριτική από τα ισπανικά ΜΜΕ. Μια από αυτές προήλθε από το στόμα του Τσάβι Αμάρο, δημοσιογράφου της Marca, μέσω της εκπομπής ”La Tribu”

Κοιτώντας τους καταλανούς να έχουν τόσους πολούς τραυματισμούς σε τόσο σύντομο διάστημα τόνισε ότι δεν είναι φυσιολογικό,

λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Κάτι δεν πάει καλά: Eίτε ο ”φόρτος εργασίας” είναι δυσανάλογος, είτε το προπονητικό επιτελείο λειτουργεί νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα».

κλείνοντας να λέει την φράση που έγινε viral «Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Μπαρτσελόνα δεν είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά το… φορείο!».