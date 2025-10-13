«Σεισμό» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο θέλησε να προκαλέσει η Αλ Χιλάλ καταθέτοντας την αδιανόητη πρόταση των 400 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπαρτσελόνα για να αποκτήσει τον Λαμίν Γιαμάλ.

Την είδηση έφερε στο φως το ισπανικό μέσο Fichajes.net θέτοντας μάλιστα το δίλημμα σχετικά με το μέλλον του παίκτη με την ερώτηση: «Βαρκελώνη ή Σουδική Αραβία;»

Οι «μπλαουγκράνα», ωστόσο, ήταν ξεκάθαροι: «Ο Γιαμάλ δεν πωλείται». Ο νεαρός Ισπανός έχει συμβόλαιο με τον σύλλογο έως το 2031, με ετήσιες απολαβές που φτάνουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο deal περιλαμβάνεται bonus υπογραφής 25 εκατ. ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σταδιακά μέσα σε έξι χρόνια.

Η κατάσταση του τραυματισμού του

Ο Γιαμάλ βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκτός δράσης λόγω τραυματισμού που τον άφησε εκτός τόσο από το τελευταίο ματς της Μπαρτσελόνα στη La Liga (ήττα 4-1 από τη Σεβίλλη) όσο και από την εθνική Ισπανίας, στην οποία δεν κλήθηκε για τους αγώνες των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 απέναντι σε Γεωργία και Βουλγαρία.

Ο τεχνικός των «μπλαουγκράνα», Χάνσι Φλικ, επιθυμεί να διαχειριστεί προσεκτικά την αποθεραπεία του, ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος για το El Clásico της 26ης Οκτωβρίου, που έρχεται μόλις πέντε ημέρες μετά το κρίσιμο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της league phase του Champions League.

Το αδιαπραγμάτευτο διαμάντι της Καταλονίας

Ο Λαμίν Γιαμάλ θεωρείται το μέλλον της Μπαρτσελόνα. Με την ωριμότητα και το ταλέντο του, έχει ήδη εδραιωθεί στο βασικό σχήμα, ενώ πέρυσι συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21 με την εθνική Ισπανίας.

Παρά τις προτάσεις που φτάνουν από τη Σαουδική Αραβία, η διοίκηση των Καταλανών δεν προτίθεται να συζητήσει την παραχώρησή του, θεωρώντας τον «τον νέο Μέσι» και ακρογωνιαίο λίθο του project της επόμενης δεκαετίας.