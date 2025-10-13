Εντυπωσιακή περιήγηση στο νέο «στολίδι» των Καταλανών

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς την ανακαίνιση της εμβληματικής της έδρας και δημοσίευσε ένα νέο βίντεο που δείχνει την εξέλιξη των εργασιών. Στα πλάνα διάρκειας περίπου δύο λεπτών, οι φίλοι της ομάδας μπορούν να δουν εντυπωσιακές εικόνες από τον αγωνιστικό χώρο, τις κερκίδες, τις σουίτες, αλλά και τους περιβάλλοντες χώρους του γηπέδου.

Προσωρινή έδρα το Μονζουίκ

Εξαιτίας των εκτεταμένων έργων, οι «μπλαουγκράνα» συνεχίζουν να αγωνίζονται στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluís Companys, στο Μονζουίκ. Εκεί θα υποδεχθούν και τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Champions League, μέχρι να ολοκληρωθούν οι τελικές άδειες και οι προσαρμογές που απαιτούνται για την επιστροφή στο νέο «Καμπ Νου».

Η ανάρτηση της Μπαρτσελόνα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

What a feeling 😍 📍Spotify Camp Nou pic.twitter.com/z5m8KJ6pbV — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 12, 2025

Μήνυμα στήριξης στους φιλάθλους

Σε σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση της Μπαρτσελόνα ευχαρίστησε τους φιλάθλους για την υπομονή και τη στήριξή τους στη διάρκεια των εργασιών, υπογραμμίζοντας ότι η επιστροφή στην ιστορική έδρα αποτελεί «μια σύνθετη αλλά και συγκινητική διαδικασία, που θα επαναφέρει την ομάδα στο σπίτι της, πιο δυνατή από ποτέ».