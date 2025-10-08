Οριστική την διεξαγωγή του αγώνα στο Μαϊάμι μεταξύ Βιγιαρεάλ και Μπαρτσελόνα στις 20 Δεκεμβρίου για τη La Liga έκανε ο πρόεδρος του πρωταθλήματος της Ισπανίας, Χαβιέ Τέμπας, ενώ επίσης άφησε να ευνοηθεί ότι το Μαϊάμι δεν θα είναι η μόνη πόλη των ΗΠΑ που θα διεξαχθεί αγώνας του ισπανικού πρωταθλήματος.

Αυτός είναι ο πρώτος αγώνας στην ιστορία του πρωταθλήματος που δεν θα γίνει σε ισπανικό γήπεδο, αφού αντί για το γήπεδο της Βιγιαρεάλ θα πραγματοποιηθεί στο «Ηard Rock Stadium» στη πόλη του Μαϊάμι. Η επιλογή αυτή έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις των Ισπανών φιλάθλων και όχι μόνο.

Ο πρόεδρος της La Liga, δήλωσε σχετικά με τον αγώνα:

«Εκτός από ένα μικρό ζήτημα, έχει οριστικοποιηθεί. Μπορούμε να πούμε ότι ο αγώνας Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα στις 20 Δεκεμβρίου θα γίνει στο Μαϊάμι. Δεν φοβάμαι τον ανταγωνισμό από άλλα πρωταθλήματα, ούτε την Premier League. Θα είμαστε στο Μαϊάμι πέντε με τέσσερις βδομάδες πριν τον αγώνα και μετά από αυτόν. Να δείξουμε τι είναι η La Liga. Από το πρωτάθλημα για άτομα με αναπηρία, μέχρι το κορυφαίο επίπεδο. Θα πάμε και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ για να κάνουμε πιο γνωστό το προϊόν μας».