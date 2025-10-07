Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει την οικονομική της ανάκαμψη και καταγράφει νέα ιστορικά ρεκόρ εσόδων σε χορηγίες και εμπορική δραστηριότητα, αγγίζοντας συνολικά τα 429 εκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο 2024-25. Ο σύλλογος προβλέπει, επιπλέον, 1,075 δισεκατομμύρια ευρώ σε συνολικά έσοδα για τη νέα σεζόν 2025-26, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή επιστροφή του στην οικονομική σταθερότητα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου, η επιστροφή στο Spotify Camp Nou αναμένεται να αυξήσει τα έσοδα κατά περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου και οι νέες στρατηγικές συνεργασίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη θετική δυναμική. Ο τζίρος από χορηγίες ανήλθε στα 259 εκατ. ευρώ, ενώ ο τομέας της εμπορικής εκμετάλλευσης (merchandising) σημείωσε ρεκόρ 170 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 55% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Παρά τις θετικές επιδόσεις, ο σύλλογος παρουσιάζει καθαρό αρνητικό αποτέλεσμα 17 εκατ. ευρώ μετά φόρων, λόγω έκτακτων παραγόντων: της αναπροσαρμογής της αξίας της Barça Produccions (178 εκατ. ευρώ), της πώλησης των VIP θέσεων PSL (70 εκατ.) και της ποινής των 15 εκατ. ευρώ από την UEFA για ζητήματα οικονομικού fair play. Ωστόσο, τα κανονικά αποτελέσματα της χρονιάς είναι θετικά (+2 εκατ. ευρώ), κάτι που η διοίκηση χαρακτηρίζει ως ένδειξη «οικονομικής σταθεροποίησης και λειτουργικής αποτελεσματικότητας».

Η μείωση του χρέους παραμένει ένας από τους σημαντικότερους δείκτες προόδου. Το συνολικό χρέος μειώθηκε στα 469 εκατ. ευρώ, περίπου 90 εκατ. λιγότερα από την προηγούμενη περίοδο, ενώ το μισθολογικό κόστος αντιπροσωπεύει πλέον 54% των τακτικών εσόδων, επίπεδο που συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της UEFA.

Για τη σεζόν 2025-26, η Μπαρτσελόνα σχεδιάζει να αυξήσει τα τακτικά έσοδα κατά 81 εκατ. ευρώ, φτάνοντας το 1,075 δισ., με τον στόχο να πλησιάσει τα 200 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις εμπορευμάτων, χάρη στη νέα εποχή λειτουργίας του ανακαινισμένου Camp Nou και στις ανανεωμένες εμπορικές συμφωνίες.

Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, ο σύλλογος θα ολοκληρώσει τρίτη συνεχόμενη χρήση με θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, επισφραγίζοντας τη σταθερή πορεία ανάκαμψης μετά από χρόνια οικονομικών πιέσεων. Στη Βαρκελώνη, το σύνθημα είναι σαφές: η Μπαρτσελόνα επιστρέφει – όχι μόνο στο γήπεδό της, αλλά και στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαιρικού επιχειρείν.