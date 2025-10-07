Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής El Periodico, η αστυνομία της Καταλονίας έχει προχωρήσει σε έρευνες σχετικές με την μεταγραφή του Μάλκομ στην Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι του 2018, έναντι 41 εκατ. ευρώ, από τη Μπορντό.

Οι αρχές φέρεται να βρήκαν στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν πως η Μπαρτσελόνα κατέβαλε 10 εκατ. ευρώ σε προμήθειες στην εταιρεία Business Footbol España μεταξύ των ετών 2018 και 2020, για υπηρεσίες «διαμεσολάβησης». Αυτές όμως οι υπηρεσίες σύμφωνα με το δημοσίευμα είτε δεν τεκμηριώθηκαν ποτέ, ή υπερτιμολογήθηκαν. Μέσα σε όλα αυτά, φαίνεται πως το πόρισμα των ερευνών αμφισβητεί την ανάγκη και αν πραγματικά η εταιρεία παρείχε αυτές τις υπηρεσίες στην Μπαρτσελόνα.

Η έρευνα έχει ήδη φτάσει στην Εισαγγελία και μέσα στις επόμενες μέρες ο πρώην πρόεδρος της ομάδας, Τζοζέπ Μαρία Μπαρτομέου μαζί με πρώην στελέχη της Μπαρτσελόνα εκείνης της εποχής θα κατηγορηθούν πως έλαβαν αποφάσεις χωρίς την έγκριση της δοιήκησης της ομάδας και για απόκρυψη συναλλαγών, ενώ επίσης θα κατηγορηθούν για κακή διαχείρηση και απιστία.

Όμως που «κολλάει» ο Μάλκομ σε όλο αυτό;

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Ο μισθός του όμως, έχει. Η αρχική συμφωνία των δύο πλευρών ήταν για ένα συμβόλαιο 10 εκατ. ευρώ, όμως ο ίδιος παρέλαβε μόλις τα 1,5 εκατ. ευρώ. Τα άλλα 8,5 εκατ. ευρώ κατέληξαν στην εταιρεία BFE. Αυτό μείωσε το ποσό των φόρων που έπρεπε να πληρώσει η Μπαρτσελόνα στο Ισπανικό δημόσιο.