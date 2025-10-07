Την ώρα που όλη η ποδοσφαιρική Ευρώπη ετοιμάζεται για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, στην Ισπανία και την Μπαρτσελόνα, ο Χάνσι Φλικ έμαθε τα ενθαρρυντικά νέα. Ο Γερμανός τεχνικός, θα έχει στη διάθεσή του τον Λαμίν Γιαμάλ, μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Σύμφωνα με την «Marca», ο διεθνής επιθετικός των «μπλαουγκράνα» τα πηγαίνει καλά στην αποθεραπεία του, μετά από τον τραυματισμό του στον αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν για το Champions League. Όλα δείχνουν πως ο Γιαμάλ θα επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις στις 18 Οκτωβρίου, ενώ ενδέχεται να αγωνιστεί στην αναμέτρηση με τη Τζιρόνα για τη La Liga.

Έτσι ο Φλικ, θα έχει στη διάθεσή του έναν από τους πλέον ποιοτικότερους ποδοσφαιριστές του, και στο Clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» (26/10). Επίσης, ο 18χρονος θα είναι έτοιμος και για το ματς εναντίον του Ολυμπιακού, για το Champions League στο «Μονζουίκ».