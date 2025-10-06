Η εκτελεστική επιτροπή της UEFA ενέκρινε μια πρωτοφανή κίνηση, δίνοντας το «ok» για να διεξαχθούν αγώνες της LaLiga και Serie A πρωταθλημάτων σε γήπεδα εκτός Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση της La Liga ανάμεσα στη Βιγιαρεάλ και τη Μπαρτσελόνα ορίστηκε να διεξαχθεί στις 21 Δεκεμβρίου στο “Hard Rock Stadium” του Μαϊάμι. Αντίστοιχα, η Serie A θα ταξιδέψει μέχρι την Αυστραλία, όπου η Μίλαν θα αντιμετωπίσει την Κόμο τον Φεβρουάριο στο Περθ.

Παρά τη σπουδαιότητα της απόφασης, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, θέλησε να βάλει «φρένο» στις συζητήσεις περί δημιουργίας προηγούμενου. «Η απόφαση είναι εξαιρετική και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως δεδικασμένο. Οι αγώνες των πρωταθλημάτων πρέπει να διεξάγονται στην έδρα των ομάδων», ξεκαθάρισε.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη πάντως ανοίγει μια νέα σελίδα για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με τα βλέμματα στραμμένα τόσο στην απήχηση του κόσμου, όσο και στις αντιδράσεις που αναμένεται να προκαλέσει η «μετακόμιση» αγώνων μακριά από τις παραδοσιακές έδρες.