Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα συνέτριψε την το «μεγαθήριο» ονόματι Μπαρτσελόνα με 4-1 στα πλαίσια της 8ης αγωνιστικής της La Liga. Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο οποίος απέκρουσε συνολικά 7 σουτ των Καταλανών.

Τα γκολ της αναμέτρησης:

Το σκορ άνοιξε ο Αλέξις Σάντσες από το σημείο του πέναλτι στο 13ο λεπτό. Ο Ισαάκ Ρομέρο διπλασίασε τα γκολ της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα στο 37ο λεπτό έπειτα από ασίστ του Βάργκας. Η μόνη απάντηση για την Μπαρτσελόνα ήρθε στο τέλος των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Ράσφορντ πλάσαρε σωστά τον Βλαχοδήμο στο 40+7.

Τα γκολ της Σεβίλλης τα οποία της έδωσαν την μεγάλη νίκη ήρθαν στο τέλος της αναμέτρησης, με τους Καρμονά και Ακόρ να «βρίσκουν» δίχτυα και να δίνουν στην ομάδα του Αργεντίνου προπονητή μια τεράστια νίκη.