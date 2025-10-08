Σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, ο Τομά Ερτέλ προχώρησε σε αγωγή κατά της Μπαρτσελόνα, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο έμπειρος Γάλλος γκαρντ θεωρεί πως οι «Μπλαουγκράνα» αθέτησαν τη συμφωνία που είχαν συνάψει πέρσι, με αποτέλεσμα να βρεθεί εκτός σχεδιασμού και να χάσει σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες.

Ο Ερτέλ είχε συμφωνήσει να επιστρέψει στη Βαρκελώνη και μάλιστα είχε ταξιδέψει στην Ισπανία μαζί με την οικογένειά του, ωστόσο η Μπαρτσελόνα έκανε πίσω, έπειτα από αντιδράσεις μερίδας φιλάθλων. Έτσι, ο Γάλλος άσος βρέθηκε τελικά στην Λα Κορούνια, όπου ολοκλήρωσε τη σεζόν, αφού –όπως υποστηρίζει– είχε απορρίψει άλλες προτάσεις εν αναμονή της Μπαρτσελόνα.

Η καταλανική ομάδα αρνείται ότι υπήρξε ποτέ επίσημο συμβόλαιο ή προσύμφωνο, με την υπόθεση να οδηγείται πλέον στα ισπανικά δικαστήρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ερτέλ ανήκει από φέτος στη Βιλερμπάν, αλλά παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, χωρίς να έχει καταγράψει ακόμη συμμετοχή ούτε στην EuroLeague, ούτε στην ProA.