Χωρίζουν οι δρόμοι Ερυθρού Αστέρα και Γιάννη Σφαιρόπουλου, μετά το ματς με τη Φενέρμπαχτσε, όπως τονίζει το τελευταίο ρεπορτάζ του σερβικού MozzartSport.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, το κακό ξεκίνημα των «ερυθρόλευκων» στη Euroleague δεν έχει ικανοποιήσει τη διοίκηση που ήδη εξετάζει εναλλακτικές για τον πάγκο της ομάδας.

Εγχώρια η λύση για τη συνέχεια

Το ίδιο ρεπορτάζ τονίζει πως ο Ερυθρός Αστέρας αποφάσισε να προχωρήσει σε «φιλικό χωρισμό» με τον Έλληνα τεχνικό, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως για διάδοχος του Σφαιρόπουλου θα προτιμηθεί κάποιος Σέρβος.

Το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών δεν θα ανακοινωθεί πριν βρεθεί ο αντικαταστάτης του Σφαιρόπουλου, με πιο πιθανές λύσεις αυτές των Ντέγιαν Ράντονιτς και Σάσα Ομπράντοβιτς, αφού και οι δυο κυκλοφορούν ελεύθεροι.