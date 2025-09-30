Η «πρωτάρα» Ντουμπάι B.C., που μπήκε με… βαριά επένδυση στην Euroleague, έκανε ονειρικό ντεμπούτο επικρατώντας της Παρτιζάν με 89-76. Η ομάδα του Ζόραν Γκόλεματς έδειξε από νωρίς την ποιότητά της, εκτελώντας με εντυπωσιακό 60% πίσω από τα 6,75μ., έναντι μόλις 35% των Σέρβων.

Ο Νταβίς Μπερτάνς ξεκίνησε «καυτός» με 11 πόντους και 3/3 τρίποντα σε λιγότερο από 4 λεπτά, δίνοντας γρήγορο προβάδισμα στη Ντουμπάι. Οι γηπεδούχοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +10 και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω. Ο Λετονός φόργουορντ ολοκλήρωσε το ματς με 20 πόντους, ενώ οι τρεις «ηχηρές» καλοκαιρινές μεταγραφές, Ντζάναν Μούσα (19π.), Φίλιπ Πετρούσεφ (15π.) και Εμφιόντου Καμπενγκελέ (14π.), πρόσθεσαν σημαντικές λύσεις.

Στον αντίποδα, η Παρτιζάν πραγματοποίησε πολύ κακή εμφάνιση. Οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντίλαν Οστετκόφσκι είναι αυτοί που «διασώθηκαν», ενώ ο Σέικ Μίλτον έδειξε ψήγματα του ταλέντου του στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρέθηκε να χάνει μέχρι και με 22 πόντους, καταφέρνοντας απλώς στο φινάλε να μειώσει τη διαφορά στους 13.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 47-40, 68-56, 89-76