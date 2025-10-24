Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα είναι έτοιμες να «διασταυρώσουν τα ξίφη» τους σε ένα ακόμα Clasico (26/10), με τη «Βασίλισσα» να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, ούσα στο +2 από την ομάδα του Χάνσι Φλικ.

Ενόψει του ντέρμπι κορυφής, ο Λαμίν Γιαμάλ,σε εκπομπή στο Twitch για την Kings League, στην οποία ο ίδιος είναι συνιδιοκτήτης της La Capital, προχώρησε σε μία καυστική δήλωση, η οποία, αν μη τι άλλο, δυναμιτίζει το κλίμα, πριν τη μεγάλη σύγκρουση.

Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκε στο αν η Porcinos, μια ομάδα του πρωταθλήματος της Kings League, είναι σαν τους «Μερένχες». Η απάντησή του ήταν σαφής:

«Ναι, φυσικά, κλέβουν, παραπονιούνται…»