Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα είναι έτοιμες να «διασταυρώσουν τα ξίφη» τους σε ένα ακόμα Clasico (26/10), με τη «Βασίλισσα» να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, ούσα στο +2 από την ομάδα του Χάνσι Φλικ.
Ενόψει του ντέρμπι κορυφής, ο Λαμίν Γιαμάλ,σε εκπομπή στο Twitch για την Kings League, στην οποία ο ίδιος είναι συνιδιοκτήτης της La Capital, προχώρησε σε μία καυστική δήλωση, η οποία, αν μη τι άλλο, δυναμιτίζει το κλίμα, πριν τη μεγάλη σύγκρουση.
Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκε στο αν η Porcinos, μια ομάδα του πρωταθλήματος της Kings League, είναι σαν τους «Μερένχες». Η απάντησή του ήταν σαφής:
«Ναι, φυσικά, κλέβουν, παραπονιούνται…»
Ibai: “Ah, ¿el Madrid roba?”
Lamine: “A ver…” pic.twitter.com/he3T66C5Fy
— Kings League Spain (@KingsLeague) October 23, 2025