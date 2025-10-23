Η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα υποδέχεται την Μπέτις το απόγευμα της Πέμπτης (23/10, 19:45) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στον 17χρονο Έλληνα μεσοεπιθετικό.

Ο Καρέτσας βρίσκεται στο προσκήνιο των τελευταίων ημερών, καθώς το CIES Football Observatory, το ερευνητικό ινστιτούτο που συνεργάζεται με τη FIFA και αναλύει ποδοσφαιρικά δεδομένα, έχει συμπεριλάβει τον νεαρό άσο σε αρκετές λίστες κορυφαίων ταλέντων ήδη από την περασμένη σεζόν.

Πρόσφατα, ο Καρέτσας ανακηρύχθηκε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής κάτω των 18 ετών για τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, κατακτώντας ακόμη ένα σημαντικό επίτευγμα στην καριέρα του. Με αφορμή αυτό, η ισπανική εφημερίδα «As» αφιέρωσε εκτενές άρθρο στον νεαρό Έλληνα, εξυμνώντας το ταλέντο και την εξέλιξή του ενόψει της αναμέτρησης με τη Μπέτις.

Στο δημοσίευμά της, η As αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Είναι μόλις 17 ετών και ήδη κοστολογείται στα 23 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές της Γκενκ για τη Μπέτις στο Europa League. Αν και γεννημένος στο Βέλγιο, επέλεξε να αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας, αξιοποιώντας τη διπλή του υπηκοότητα. Έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Ελλάδας, πετυχαίνοντας γκολ σε ηλικία 17 ετών και 121 ημερών, ενώ κατέρριψε και ρεκόρ του Nations League, ξεπερνώντας τον Λαμίν Γιαμάλ».

Η ισπανική εφημερίδα υπενθυμίζει επίσης ότι ο Καρέτσας είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον της Άρσεναλ, ωστόσο προτίμησε να μείνει στη Γκενκ, τον σύλλογο που του έδωσε την ευκαιρία να καθιερωθεί επαγγελματικά. Ήδη από τα 15 του αγωνιζόταν σε επαγγελματικό επίπεδο, ενώ στα 16 του έκανε ντεμπούτο στη μεγάλη κατηγορία του βελγικού πρωταθλήματος.

Το ρεπορτάζ καταλήγει τονίζοντας ότι ο νεαρός άσος ονειρεύεται το μέλλον του στη La Liga, με Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα να είναι οι δύο ομάδες που ξεχωρίζει όταν μιλά για τους προσωπικούς του στόχους.