Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε την Μπαρτσελόνα με σκορ 2-1 στο πρώτο «El Clasico» της φετινής σεζόν, για την 10η αγωνιστική της La Liga. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Τζουντ Μπέλινχγχαμ ο οποίος και σκόραρε αλλά και σέρβιρε στον Εμπαπέ, ενώ για την Μπαρτσελόνα σκόραρε ο Φερμίν.

Ο αγώνας

Πρώτο ημίχρονο

Η «Βασίλισσα» μπήκε πιο δυνατά στον αγώνα και επιβραβεύτηκε μόλις στο 3ο λεπτό όταν ο Βινίσιους φάνηκε να ανατρέπεται από τον Γιαμάλ στην μεγάλη περιοχή. Αρχικά ο διαιτητής καταλόγησε πέναλτι υπέρ της Ρεάλ, όμως έπειτα από έλεγχο του VAR πήρε πίσω την απόφασή του.

H πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Μπαρτσελόνα ήρθε στο 9ο λεπτό με τον Γιαμάλ, ο οποίος με ένα φαλτσαριστό σουτ από τα δεξιά έστειλε την μπάλα λίγο δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Κουρτουά.

Ο Εμπαπέ κατάφερε να σκοράρει στο 12ο λεπτό έπειτα από λάθος του Φερμίν με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή, όμως ο Γάλλος ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε.

Ο Γάλλος όμως δεν άργησε να βάλει ένα γκολ το οποίο μέτρησε, όταν ο Τζουντ Μπέλινγχαμ του έβγαλε μια τρομερή μπαλιά στην πλάτη της άμυνας των «Μπλαουγκράνα» και ο Εμπαπέ βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Σέζνι, τον εκτέλεσε σωστά και έγραψε το 1-0.

Ο Γάλλος συνέχισε να φαίνεται ασταμάτητος καθώς στο 29ο βρέθηκε πάλι σε κατάσταση ενός εναντίον ενός με τον Σέζνι, όμως αυτή τη φορά ο Πολωνός απόκρουσε σε κόρνερ, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά εξουδετέρωσε και προβολή του Χάουσεν από κοντινή απόσταση.

Ο Πολωνός τερματοφύλακας εξελίχθηκε στον πρωταγωνιστή των Καταλανών στο πρώτο ημίχρονο, καθώς έκανε μια ακόμα μεγάλη επέμβαση σε σουτ πλασέ του Βινίσιους, έπειτα από πάσα του Εμπαπέ.

Οι επεμβάσεις του Σέζνι αποδείχθηκαν όντως σωτήριες καθώς στο 38ο λεπτό, ο Ράσφορντ γύρισε την μπάλα στην μεγάλη περιοχή της Ρεάλ και ο Φερμίν από κοντά εκτέλεσε σωστά και ισοφάρισε για τους «Μπλαουγκράνα».

H Ρεάλ Μαδρίτης δεν άργησε να απαντήσει και βρήκε ξανά τον δρόμο για τα δίχτυα, με κεφαλιά ασίστ του Μιλιτάο, ύστερα από σέντρα του Βινίσιους, στον Μπέλινχγχαμ ο οποίος εξ επαφής έγραψε το 2-1, έχοντας γκολ και ασίστ στο μεγάλο ντέρμπι.

Δεύτερο ημίχρονο

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο για την Ρεάλ καθώς ο Τζουντ Μπέλινχγαμ κέρδισε πέναλτι στο 50ο λεπτό, έπειτα από χέρι του Έρικ Γκαρθία. Όμως, ο Σέζνι είπε ακόμα ένα «όχι» στον Εμπαπέ, κρατώντας την Μπαρτσελόνα στο ματς.

Ο αγώνας συνέχιστηκε με δυνατό ρυθμό με τρομερές μονομαχίες όμως χωρίς κάποια μεγάλη φάση για τα επόμενα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Δύο σουτ από Βινίσιους και Γιαμάλ για Ρεάλ και Μπαρτσελόνα ήταν οι μόνες ευκαιρίες, όμως κατέληξαν μακριά από τις εστίες των Σέζνι και Κουρτουά.

Δεύτερο γκολ του Άγγλου ακυρώθηκε για οφσάιντ στο 68ο λεπτό, έπειτα από πάσα του Μπραχίμ που ξέφυγε στη πλάτη της άμυνας, όμως το γκολ ακυρώθηκε και το 2-1 παρέμεινε.

Από εκεί το ματς συνεχίστηκε με την μπάλα να πηγαίνει «πάνω-κάτω» όμως χωρίς κάποια μεγάλη ευκαιρία για καμία από τις δύο ομάδες. Στο 72ο λεπτό υπήρξε έντονη στιγμή μεταξύ Βινίσιους και Τσάμπι Αλόνσο, με τον Βραζιλιάνο να αντιδρά έντονα στην αλλαγή του και αντί να κάτσει στον πάγκο, έφυγε για τα αποδυτήρια.

Οι δύο ομάδες απείλησαν με Μπαπέ και Κουντέ που όμως δεν κατάφεραν να σκοράρουν, προς το τέλος της αναμέτρησης. Ένα γωνιακό σουτ του επιθετικού της Ρεάλ πέρασε άουτ, ενώ ο Γάλλος αμυντικός της Μπαρτσελόνα δεν έκανε σωστό κοντρόλ σε τρομερή μπαλιά του Γιαμάλ με την μπάλα να καταλήγει στα χέρια του Βέλγου τερματοφύλακα της «Βασίλισσας».

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να ηττήθηκε, όμως ο Σέζνι έκανε μια καταπληκτική εμφάνιση, κάνοντας ακόμα εξαιρετική επέμβαση σε κόρνερ, σε μια τρομερή εκτέλεση φάουλ του Ροντρίγκο, στη τελευταία φάση του αγώνα.