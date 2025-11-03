Στα 40 του χρόνια, ο Λούκα Μόντριτς συνεχίζει να αγωνίζεται στη Serie A με τη φανέλα της Μίλαν, αποδεικνύοντας ότι η εμπειρία και η ποιότητα δεν έχουν ηλικία. Παράλληλα, ο Κροάτης μέσος δεν διστάζει να μιλήσει για τα πρότυπά του στο ποδόσφαιρο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε δημοφιλή YouTuber, ο Μόντριτς κλήθηκε να αναδείξει τους πέντε ποδοσφαιριστές που θεωρεί κορυφαίους στην ιστορία.

Χωρίς να το σκεφτεί πολύ, ο μέσος της Μίλαν ανέφερε: «Μαραντόνα, Φραντσέσκο Τότι, ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο, ο Ζβόνιμιρ Μπόμπαν, που ήταν το πρότυπό μου, και τέλος, ο Ζινεντίν Ζιντάν». Με αυτή τη λίστα, ο Μόντριτς συνδυάζει θρύλους από διαφορετικές εποχές και στυλ παιχνιδιού, αναδεικνύοντας την αγάπη του για το ποδόσφαιρο σε όλες τις μορφές του.

Οι επιλογές του αντικατοπτρίζουν τόσο την προσωπική του ποδοσφαιρική διαδρομή όσο και τη βαθιά εκτίμηση που τρέφει για τους μεγάλους παίκτες της ιστορίας.