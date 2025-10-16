Το καλοκαίρι του 2025 ο Λούκα Μόντριτς άφησε την αγαπημένη του Ρεάλ Μαδρίτης, ύστερα από 13 χρόνια κοινής πορείας, για να ενταχθεί στη Μίλαν. Ο Κροάτης μέσος συνεχίζει να εντυπωσιάζει και στην Ιταλία με τις επιδόσεις του, παρά το γεγονός πως είναι 40 ετών, «ωριμάζει» σαν το παλιό καλό κρασί και… μεθάει την Serie A!

Τα νούμερα του Μόντριτς στη Μίλαν

Με τους «ροσονέρι», ο μαγικός Λούκα έχει πραγματοποιήσει έξι εμφανίσεις, με ένα γκολ και ισάριθμες ασίστ. Αλλά ποτέ ο Μόντριτς δεν ήταν ο παίκτης που θα βάλει πολλά γκολ. Η δουλειά που προσφέρει είναι πιο κρυφή, αλλά αν την παρατηρήσεις του «βγάζεις το καπέλο».

Ας ξεκινήσουμε με την ανάπτυξη της Μίλαν. Ο Κροάτης μετρά 404 πάσες, με τις 368 από αυτές να είναι επιτυχημένες και το ποσοστό του να είναι στο 91%. Επίσης, μετράει 97 πάσες στο «τελευταίο τρίτο» του γηπέδου, με τις 80 να είναι επιτυχημένες, με ποσοστό στο 82,5%. Τι μας δείχνουν αυτοί οι αριθμοί; Το παιχνίδι και η ανάπτυξη της ομάδας του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, περνάει από τα πόδια του 40χρονου μέσου.

Αλλά η συμβολή του δεν σταματάει εκεί. Εξίσου σημαντική είναι και η αμυντική του δουλειά. Πιο συγκεκριμένα, ο Μόντριτς μετράει 30 μονομαχίες, εκ των οποίων οι 19 είναι κερδισμένες (63,3%). Έχει κερδίσει πίσω την κατοχή 35 φορές για τους «ροσονέρι», ενώ έχει διακόψει 10 φορές την ανάπτυξη του αντιπάλου. Είναι κορυφαίος σε αυτές τις κατηγορίες στην ομάδα του, δείχνοντας ότι όταν βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, η Μίλαν αναπτύσσεται και αμύνεται καλύτερα.

Η κορυφή της Serie A

Συνολικά έχει αγωνιστεί 515′ στο ιταλικό πρωτάθλημα, στα οποία όπως προαναφέραμε, έχει πραγματοποιήσει 404 πάσες. Βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας στην Serie A, με τον Ουμάρ Σολέ της Ουντινέζε να ακολουθεί με 403. Οι 368 από αυτές είναι επιτυχημένες για τον Κροάτη, με το στατιστικό αυτό να είναι επίσης κορυφαίο στην Ιταλία. Βρίσκεται στη δεύτερη θέση με τις περισσότερες ανακτήσεις κατοχής (35), πίσω μόνο από τον Πατρίτσιο Μασίνι της Τζένοα (36), σε ισοβαθμία με τον Νικολό Μπαρέλα της Ίντερ.

Ο Λούκα Μόντριτς αποδεικνύει, πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, καθώς εντυπωσιάζει και διαπρέπει στη Serie A με τη Μίλαν, σε ηλικία 40 ετών και 26 ημερών. Ο ίδιος «ωριμάζει» σαν το παλιό καλό κρασί και… μεθάει το Καμπιονάτο!